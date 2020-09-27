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Лукашенко шантажирует Россию - эксперт

27 сентября 2020, 12:10  •  57 • Политика
Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Белорусский лидер использует проблемы вокруг "Северного потока - 2" в своих интересах
Политический эксперт по Белоруссии Богдан Безпалько считает, что Лукашенко пытается давить на Россию ради сохранения своей власти. По его словам, во время встречи президентов в Сочи, батька послал Путину недвусмысленный сигнал.
Безпалько объясняет, что во время разговора Лукашенко внезапно заявил, что договорился с Польшей о реверсе нефти через нефтепровод "Дружба". Эксперт полагает, что этим лидер дал понять, что энерготранзит буквально находится у него в заложниках и Москва должна осознавать, как больно будет его потерять в нынешних условиях.
Лишившись транзита Россия и системообразующие корпорации столкнутся с имиджевыми, репутационными и экономическими потерями – такое позволить себе не может ни одна сторона. Безпалько отмечает, что сейчас во всем мире пандемия коронавируса, стагнация экономики, что сказывается на курсе рубля не в лучшую сторону.
Давление Запада, которое оказывается в отношении "Северного потока – 2" играет Лукашенко на руку. Он прекрасно осознает, что Россия не захочет терять транзит в условиях, когда газопровод еще не достроен. Поэтому и идет на подобный шантаж.
"Лукашенко находится в своеобразной трубе, ему некуда двигаться – он может двигаться только вперед, по пути эскалации противостояния со всеми, кто не хочет, чтобы он оставался у власти. Он просто тупо идет по головам", – говорит Безпалько в интервью "Украина.ру".
Признание Европой для белорусского лидера уже, по большому счету, не имеет никакого значения. А вот поддержка России очень важна, поэтому он давит на главные болевые точки.
В Европе полагают, что Лукашенко теперь готов идти на поводу у российского лидера. По их версии, он может захватить Европу по указу Путина.

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