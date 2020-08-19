Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Соловьёв задал простой вопрос штабу Тихановской
Путь в НАТО, запрет на русский язык - дежавю... Обнародована "методичка&quo...
Соперница Лукашенко "переобулась" на ходу? Тихановская опубликовала не...
Шарий выдал политический прогноз для белорусов: "Это не запугивание, это ре...
Главная / Политика

Лукашенко сформировал новое правительство

19 августа 2020, 23:10  •  18 • Политика
Александр Лукашенко. Фото: Андрей Стасевич/БелТА/ТАСС
Оппозиция требует от властей начать переговоры
Президент Белоруссии Александр Лукашенко утвердил новый состав правительства и назначил премьер-министром Романа Головченко. Об этом сообщает агентство "Белта".
Согласно указу главы государства, свои посты в обновленном кабмине сохранили глава МИД Республики Владимир Макей, министр внутренних дел Юрий Караев и глава Минобороны Виктор Хренин.
Между тем, созданный накануне оппозицией координационный совет объявил о целях своей организации. Несогласные с итогами президентских выборов граждане намерены добиваться разрешения политического кризиса путем диалога с властью, будут требовать прекратить насилие в отношении протестующих и освобождения всех политзаключенных. Кроме того, оппозиционеры настаивают на проведении новых выборов главы государства.
Одновременно в КС потребовали от руководства страны начать с ними диалог, уклонение же от данных переговоров "возлагает на действующую власть ответственность за углубление политического и экономического кризиса" в Республике, говорится в телеграм-канале "Sputnik Ближнее зарубежье".
Отдельно подчеркивается, что у совета нет задачи изменить конституционный строй и внешнеполитический курс Белоруссии.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



18
Источник
Похожие новости
19 августа 2020, 00:15
"Мягкий намёк" Путина о Белоруссии: Серия переговоров с лидерами ЕС как план президента
19 августа 2020, 00:15
Очередной звонок Путину: Что сообщили Лукашенко из Кремля?
19 августа 2020, 00:15
"Страшно представить": Никита Михалков о "кровавом режиме" и стыдном молчании "требующих свободу"
19 августа 2020, 03:55
"От нас ждут пафосного расставания": МВД Белоруссии жёстко ответило протестующим. Словами
19 августа 2020, 17:40
"Как покупают протест": Технологию провокаторов разоблачили с точностью до доллара
19 августа 2020, 05:45
Ельцин запросто мог вернуть Крым России: Раскрыты малоизвестные факты "продажи" полуострова
Новости партнеров
 
Выбор дня
19 августа 2020, 00:15
Киев в недоумении, зачем ракетный корабль ЧФ назвали «украинским именем»
19 августа 2020, 00:15
"Мягкий намёк" Путина о Белоруссии: Серия переговоров с лидерами ЕС как пла...
19 августа 2020, 00:15
Очередной звонок Путину: Что сообщили Лукашенко из Кремля?
19 августа 2020, 00:15
"Страшно представить": Никита Михалков о "кровавом режиме" и стыд...
19 августа 2020, 03:55
"От нас ждут пафосного расставания": МВД Белоруссии жёстко ответило протест...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 августа 2020, 11:45
«Ватники» наваляли бандеровцам в Геническе. Избитые призывают ездить в места с «пророссийским населением» только с пистолетом
17 августа 2020, 14:20
Лукашенко двумя аргументами осадил бастующих рабочих
14 августа 2020, 00:10
Баширов выдал политическое пророчество для белорусов: Пока это была разминка
17 августа 2020, 23:30
Пробитые головы и зубы: Силовики Белоруссии показали неудобное провокаторам видео
13 августа 2020, 09:30
Порошенко ударил в спину Лукашенко своим обращением
19 августа 2020, 00:15
Киев в недоумении, зачем ракетный корабль ЧФ назвали «украинским именем»
15 августа 2020, 12:50
Ошибка Зеленского сыграла важную роль в деле "33 богатырей": "С ним Батьке уже не о чем говорить"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.