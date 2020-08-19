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Лукашенко сформировал новое правительство
19 августа 2020, 23:10 • 18 • Политика
Оппозиция требует от властей начать переговоры
Президент Белоруссии Александр Лукашенко утвердил новый состав правительства и назначил премьер-министром Романа Головченко. Об этом сообщает агентство "Белта".
Согласно указу главы государства, свои посты в обновленном кабмине сохранили глава МИД Республики Владимир Макей, министр внутренних дел Юрий Караев и глава Минобороны Виктор Хренин.
Между тем, созданный накануне оппозицией координационный совет объявил о целях своей организации. Несогласные с итогами президентских выборов граждане намерены добиваться разрешения политического кризиса путем диалога с властью, будут требовать прекратить насилие в отношении протестующих и освобождения всех политзаключенных. Кроме того, оппозиционеры настаивают на проведении новых выборов главы государства.
Одновременно в КС потребовали от руководства страны начать с ними диалог, уклонение же от данных переговоров "возлагает на действующую власть ответственность за углубление политического и экономического кризиса" в Республике, говорится в телеграм-канале "Sputnik Ближнее зарубежье".
Отдельно подчеркивается, что у совета нет задачи изменить конституционный строй и внешнеполитический курс Белоруссии.
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