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Лукашенко сделал Украине больно из-за 33 россиян

28 декабря 2020, 23:40  •  191 • Политика
Александр Лукашенко. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Власти Незалежной надеялись на выдачу граждан РФ Минском
Президент Белоруссии Александр Лукашенко нанес "тяжелый удар" по отношениям с Украиной, отказав Киеву в августе нынешнего года выдать ему 33 россиян, задержанных под Минском. Об этом заявил глава МИД Незалежной Дмитрий Кулеба в интервью местному телеканалу "Прямый".
Министр назвал ту ситуацию "кричащей", поскольку бацька имел все основания – политические, юридические и моральные, – чтобы выдать этих граждан Украине.
"Однако он этого не сделал, и это был очень серьезный удар по украинско-белорусским отношениям, самый тяжелый за все годы нашей дружбы", – заметил пан Кулеба.
По его словам, до ситуации с российскими "33 богатырями" отношения между Лукашенко и его украинским коллегой Владимиром Зеленским развивались в конструктивном ключе.
"Удар был тяжелый, болезненный. Украина не могла не ответить: если тебя бьют, ты должен бить в ответ", – убежден глава украинской дипломатии.
По его мнению, в деле с задержанными россиянами, которых в СМИ принято называть "вагнеровцами", Минск перешел красную линию. В связи с этим, контакты между Украиной и Белоруссией на политическом уровне сведены "до критического минимума", сообщил пан Кулеба.
Киев, подчеркнул он, занял принципиальную позицию в отношении тех событий, которые стали развиваться после президентских выборов в соседней Республике. Министр рассказал, что поддерживает связь со сбежавшей за границу белорусской оппозиционеркой Светланой Тихановской на уровне "обмена репликами в интервью и комментариях".
Глава МИД сообщил, что не против приезда домохозяйки в соборную и не видит в этом никаких проблем.
"Я неоднократно подчеркивал, что она должна тщательно подготовиться к этому визиту", – резюмировал пан Кулеба.
Напомним, по данным российских спецслужб, в августе СБУ слила белорусским коллегам дезинформацию о том, что в Республику якобы направляются 33 бойца ЧВК "Вагнер" для дестабилизации обстановки в стране после выборов главы государства. В Незалежной планировали спецоперацию, конечной целью которой являлась поимка граждан РФ, которые ранее участвовали в вооруженном конфликте в Донбассе на стороне ополченцев ДНР и ЛНР. Постамайданные деятели надеялись, что Минск выдаст этих людей Киеву.
Когда провокация провалилась, власти Украины обиделись и отозвали своего посла для консультаций.
Как полагает известный историк и политолог Владимир Корнилов, на самом деле операцию готовили под руководством специалистов из США, которые использовали втемную своих украинских коллег. А цель ее было вовсе не задержание "вагнеровцев", а возможность вбить клин между РФ и Белоруссией.
В свою очередь, главред украинского издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов заявил, что операцию СБУ готовила совместно с коллегами из США и Турции.

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