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Лукашенко сделал России ядерное предложение: "Поддержу всё"
27 июля 2021, 15:15 • 275 • Политика
Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" в Курской области. Он отметил, что поддержит все ядерные наработки русских.
Глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности страны развивать ядерные технологии. Он сказал, что Белоруссия будет поддерживать России при строительстве атомных электростанций.
Об этом стало известно со слов президента Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаила Ковальчука - Александр Лукашенко приехал в институт и побеседовал с ним.
Глава Белоруссии признал, что русские учёные являются ведущими специалистами в мире, и отметил, что постоянно "присматривается" к институту.
Он добавил, что в феврале между Курчатовским институтом и Национальной академией наук Белоруссии заключено соглашение о сотрудничестве и утверждён проект соответствующей дорожной карты до 2030 года.
"Знайте, что я буду поддерживать все предложения. Знаю, что у вас аж, по-моему, из 44 мероприятий разработана союзная программа", - сказал Лукашенко.
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