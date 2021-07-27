Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"А зачем нам быть в составе России?" Депутат публично говорил о госпер...
Чешские журналисты оскорбили русских моряков и услышали неудобные вопросы от сво...
Супруги из России переехали в ЕС в обмен на данные о MH17. Но всё пошло не по пл...
"Девка так себе, и ноги кривоваты": Киеву анекдотом ответили на "...
Главная / Политика

Лукашенко сделал России ядерное предложение: "Поддержу всё"

27 июля 2021, 15:15  •  275 • Политика
Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" в Курской области. Он отметил, что поддержит все ядерные наработки русских.
Глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности страны развивать ядерные технологии. Он сказал, что Белоруссия будет поддерживать России при строительстве атомных электростанций.
Об этом стало известно со слов президента Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаила Ковальчука - Александр Лукашенко приехал в институт и побеседовал с ним.
Глава Белоруссии признал, что русские учёные являются ведущими специалистами в мире, и отметил, что постоянно "присматривается" к институту.
Он добавил, что в феврале между Курчатовским институтом и Национальной академией наук Белоруссии заключено соглашение о сотрудничестве и утверждён проект соответствующей дорожной карты до 2030 года.
"Знайте, что я буду поддерживать все предложения. Знаю, что у вас аж, по-моему, из 44 мероприятий разработана союзная программа", - сказал Лукашенко.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






275
Источник
Похожие новости
27 июля 2021, 07:00
Экс-сотрудник СБУ намерен раскрыть жестокие тайны Киева в ЕСПЧ
27 июля 2021, 09:45
В Турции предупредили о травле России через Украину
27 июля 2021, 13:25
"Когда русским надоело оправдываться…": В Twitter слили запрещённое для американцев видео
27 июля 2021, 09:45
Юрий Пронько: "Браткам из 1990-х" дают добро – пора трясти население и бизнес
27 июля 2021, 11:35
У США появилась новая русская "дьявольская проблема" - СМИ
27 июля 2021, 09:45
"Это называется безалаберность": Мишустин поставил крайний срок чиновникам Сахалина
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
22 июля 2021, 09:40
"Фу, гадость какая!": "Креатив" украинских спортсменов оценили в России
21 июля 2021, 21:45
Шойгу готов явиться на допрос: Сенсационное заявление сопроводили восклицательным знаком
25 июля 2021, 09:10
Киев готов к получению от России 135 миллиардов долларов за Крым
24 июля 2021, 20:20
Супруги из России переехали в ЕС в обмен на данные о MH17. Но всё пошло не по плану
26 июля 2021, 09:55
Против воли США взбунтовался верный вассал
22 июля 2021, 13:20
Лавров с матерным выражением появился в Великобритании
23 июля 2021, 06:45
На Украине ужаснулись, в России подвели итог: юные «Гитлеровцы» стали известны за пределами страны
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.