Лукашенко сделал России ядерное предложение: "Поддержу всё"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" в Курской области. Он отметил, что поддержит все ядерные наработки русских.

Глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности страны развивать ядерные технологии. Он сказал, что Белоруссия будет поддерживать России при строительстве атомных электростанций.

Об этом стало известно со слов президента Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаила Ковальчука - Александр Лукашенко приехал в институт и побеседовал с ним.

Глава Белоруссии признал, что русские учёные являются ведущими специалистами в мире, и отметил, что постоянно "присматривается" к институту.

Он добавил, что в феврале между Курчатовским институтом и Национальной академией наук Белоруссии заключено соглашение о сотрудничестве и утверждён проект соответствующей дорожной карты до 2030 года.

"Знайте, что я буду поддерживать все предложения. Знаю, что у вас аж, по-моему, из 44 мероприятий разработана союзная программа", - сказал Лукашенко.