|
Лукашенко сделал предупреждение России: "Вы не расслабляйтесь"
09 сентября 2020, 13:20 • 146 • В мире
Белорусский лидер Александр Лукашенко объяснил, почему и Россия не застрахована от массовых протестов. По его словам, протесты координируются через соцсети, и блокировка соцсетей ни к чему не приведёт. В беседе с журналистами глава республики призвал Россию также не расслабляться. "Если сегодня Беларусь рухнет, следующая будет Россия", - заявил он.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что протесты, прокатившиеся по стране, координируются через соцсети. По его мнению, в организацию беспорядков вовлечены США.
При этом, добавил политик, и Россия не застрахована от такого сценария, который ныне проживает Белоруссия.
"Всё это глобализировано и интернационализировано. Если вы думаете, что богатая Россия с этим справится, ошибаетесь", - отметил он, добавив, что поднимал этот вопрос в беседах с многими президентами, в том числе и с Путиным.
Лукашенко отметил, что телеграм-каналам, через которые организовываются незаконные акции, противостоять попросту нельзя, не спасет и блокировка.
"Убрать интернет и прочее... Даже если интернет сегодня убрать, телеграм-каналы эти из Польши будут работать. Поэтому вы не расслабляйтесь. У вас тоже скоро определённые политические события будут, а может быть, и на ровном месте.
Знаете, мы к чему пришли вместе с российским истеблишментом и руководством? Если сегодня Беларусь рухнет, следующая будет Россия", - цитирует его слова телеграм-канал "RT на русском".
146
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
08 сентября 2020, 00:40
|
03 сентября 2020, 03:20
|
03 сентября 2020, 05:10
|
07 сентября 2020, 09:05
|
06 сентября 2020, 07:25
|
02 сентября 2020, 17:15
|
04 сентября 2020, 16:55