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Лукашенко сделал предложение Сбербанку. Блогеры насторожились: "Герман Греф рискует"
04 июля 2020, 22:00 • 34 • В мире
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил Сбербанку участвовать в финансировании проектов в республике. В Сети неоднозначно восприняли визит банкира в Минск. "Герман Греф рискует", - отмечает автор телеграм-канала "Банкста".
Сбербанку предложили принять участие в финансировании проектов в Белоруссии. Такую идею на встрече с президентом и председателем правления банка Германом Грефом высказал глава республики Александр Лукашенко.
Он отметил, что хотел бы обсудить с банкиром ряд проектов для финансирования, но, тут же подчеркнул политик, чтобы они не превратились в долгострой.
"Если Сбербанк готов участвовать в этом большом деле, буду только рад приветствовать вас", - отметил Лукашенко.
В Сети тем временем шутят по поводу визита Грефа в Минск. "Герман Греф рискует и проводит встречу в Минске. Поездки в Минск нельзя назвать лёгкой прогулкой", - иронично отмечает автор телеграм-канала "Банкста", припоминая историю с экс-главой Белгазпромбанка Бабарико, который стал фигурантом уголовного дела.
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