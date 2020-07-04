Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Польша "назло России" подписала сотне своих лётчиков смертный приговор
"Масштабный сброс": Маневр России по госдолгу США восхитил аналитиков ...
"Все началось, как у Хичкока": Польский посол покидает Россию
Скрытое в Конституции: Донбасс станет частью России
Главная / В мире

Лукашенко сделал предложение Сбербанку. Блогеры насторожились: "Герман Греф рискует"

04 июля 2020, 22:00  •  34 • В мире
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил Сбербанку участвовать в финансировании проектов в республике. В Сети неоднозначно восприняли визит банкира в Минск. "Герман Греф рискует", - отмечает автор телеграм-канала "Банкста".
Сбербанку предложили принять участие в финансировании проектов в Белоруссии. Такую идею на встрече с президентом и председателем правления банка Германом Грефом высказал глава республики Александр Лукашенко.
Он отметил, что хотел бы обсудить с банкиром ряд проектов для финансирования, но, тут же подчеркнул политик, чтобы они не превратились в долгострой.
"Если Сбербанк готов участвовать в этом большом деле, буду только рад приветствовать вас", - отметил Лукашенко.
В Сети тем временем шутят по поводу визита Грефа в Минск. "Герман Греф рискует и проводит встречу в Минске. Поездки в Минск нельзя назвать лёгкой прогулкой", - иронично отмечает автор телеграм-канала "Банкста", припоминая историю с экс-главой Белгазпромбанка Бабарико, который стал фигурантом уголовного дела.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



34
Источник
Похожие новости
04 июля 2020, 01:00
Золотой запас Китая "треснул" - отразится ли сенсация с подделкой на России? Мнение эксперта
04 июля 2020, 01:00
Настоящие уроки 75-летия Великой Победы, или Два еврея против
04 июля 2020, 16:00
Фермеры Эстонии в отчаянии – урожай гибнет на глазах
04 июля 2020, 03:00
Неизвестные мстители или мина на пути? На военную колонну США напали в Сирии
04 июля 2020, 08:55
Распределение ролей: в Европарламенте заявили о новом мировом порядке в связи с COVID-19
04 июля 2020, 01:00
Новосибирские учёные обнаружили новые причины появления болезни Альцгеймера
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
04 июля 2020, 01:00
"Американцы одержимы Россией": Байдена назвали "отсталым стариком" после его выпада в сторону Путина
01 июля 2020, 06:00
Мальчик-пророк, предсказавший пандемию, сообщил о новой угрозе
30 июня 2020, 00:32
Зеленский ликвидировал сам себя
01 июля 2020, 01:00
Завещание Ельцина против поправок в Конституцию: "Молчать совершенно стало невмочь"
28 июня 2020, 02:00
"Ира, у нас новая вводная от А.А.": Неизвестные "слили" план провокации от Навального и Ко
04 июля 2020, 01:00
Золотой запас Китая "треснул" - отразится ли сенсация с подделкой на России? Мнение эксперта
28 июня 2020, 03:32
Конец российского посольства
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.