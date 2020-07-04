Лукашенко сделал предложение Сбербанку. Блогеры насторожились: "Герман Греф рискует"

Сбербанку предложили принять участие в финансировании проектов в Белоруссии. Такую идею на встрече с президентом и председателем правления банка Германом Грефом высказал глава республики Александр Лукашенко.

Он отметил, что хотел бы обсудить с банкиром ряд проектов для финансирования, но, тут же подчеркнул политик, чтобы они не превратились в долгострой.

"Если Сбербанк готов участвовать в этом большом деле, буду только рад приветствовать вас", - отметил Лукашенко.

В Сети тем временем шутят по поводу визита Грефа в Минск. "Герман Греф рискует и проводит встречу в Минске. Поездки в Минск нельзя назвать лёгкой прогулкой", - иронично отмечает автор телеграм-канала "Банкста", припоминая историю с экс-главой Белгазпромбанка Бабарико, который стал фигурантом уголовного дела.