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Лукашенко сделал намёк Украине: "Если бы Минск хотел поставить на колени Киев"
09 августа 2021, 20:25 • 169 • Политика
Если бы Минск хотел поставить на колени Киев, то просто бы перекрыл поставки горюче-смазочных материалов, отметил Лукашенко.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если бы Минск захотел поставить Украину на колени, то он бы мог легко это сделать. Слова белорусского лидера прозвучали в ходе большой пресс-конференции в Минске.
Лукашенко отверг все обвинения в адрес Белоруссии по поводу того, что страна якобы собирается задушить Украину санкциями. Глава государства отметил, что если бы стояла такая цель, то она была бы уже достигнута.
- заявил Лукашенко.
Он подчеркнул, что Белоруссия не собирается вводить никакие санкции против Украины.
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