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Лукашенко сделал намёк Украине: "Если бы Минск хотел поставить на колени Киев"

09 августа 2021, 20:25  •  169 • Политика
Если бы Минск хотел поставить на колени Киев, то просто бы перекрыл поставки горюче-смазочных материалов, отметил Лукашенко.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если бы Минск захотел поставить Украину на колени, то он бы мог легко это сделать. Слова белорусского лидера прозвучали в ходе большой пресс-конференции в Минске.
Лукашенко отверг все обвинения в адрес Белоруссии по поводу того, что страна якобы собирается задушить Украину санкциями. Глава государства отметил, что если бы стояла такая цель, то она была бы уже достигнута.
Если бы Минск хотел поставить на колени Киев санкциями, то вместе с Российской Федерацией прекратил бы поставки горюче-смазочных материалов,
- заявил Лукашенко.
Он подчеркнул, что Белоруссия не собирается вводить никакие санкции против Украины.

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