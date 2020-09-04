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Лукашенко сделал ход: "Там, где раньше зарабатывала Литва, будем мы. Приятно?"

04 сентября 2020, 15:05  •  57 • В мире
На переговорах премьеров России и Белоруссии обсуждалась возможность переброски нефтепотоков из Литвы в российские порты, в частности в Усть-Лугу. Фактически Лукашенко перешёл к ответным действиям против Прибалтики. Что Россия получит от этой вероятной сделки? Как объяснил заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов, по сути, там, где раньше зарабатывала Литва, будет зарабатывать Россия.
На встрече премьеров России и Белоруссии, как сообщил министр энергетики РФ Александр Новак, обсуждалась возможность переброски нефтепотоков из Литвы в российские порты. В частности, речь идёт о переброске в порт Усть-Луга. При этом, добавил министр, пока ничего не решено, вопрос будет прорабатываться.
Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко выражал намерение в ответ на балтийские санкции договориться с российской стороной о тарифах на перевалку белорусских грузов. Минск всерьёз намеревается переориентировать потоки этих грузов из портов Литвы.
Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов отмечает, что в этой стратегии есть и выгода России.
"В этом решении для нас есть прямое продолжение стратегии переориентации грузопотока с портов, находящихся на территории постсоветского пространства, на порты, находящиеся на территории РФ. Это логично, учитывая, что в этом есть прямой экономический интерес. И в целом это повысит товарооборот через порт Усть-Луга. Хорошо ли это? Безусловно, хорошо. Ведь там, где раньше зарабатывала Литва, будет зарабатывать Россия. Приятно зарабатывать деньги, которые зарабатывала Литва? Мне кажется, это очень хорошо. Это первый самый значимый момент, который заключается в этой сделке", - пояснил он.
Впрочем, пока о деталях сделки говорить преждевременно. Однако нельзя не упомянуть, что Усть-Луга может конкурировать с прибалтийскими портами за счёт большего масштаба, и наш порт может предлагать более выгодные тарифы.
"В этом плане возникает вопрос, насколько далеко готова будет пойти наша страна в представлении каких-то выгодных тарифов для Белоруссии? В данном случае речь идёт о большом налоговом манёвре и о той его части, которая касается постепенного снижения экспортной пошлины. А именно за счёт отсутствия выплат экспортной пошлины Белоруссия покупала российскую нефть дешевле кого бы то ни было в мире. Это, в свою очередь, приводило к высокой маржинальности белорусских НПЗ, что в дальнейшем приводило к тому, что белорусский бюджет получал дополнительно сотни миллионов долларов дохода за счёт этой разницы в ценах на закупаемую нефть и на нефтепродукты, которые они продают", - отметил собеседник Царьграда.

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