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Лукашенко сдали свои, а США осталось написать сценарий госпереворота

18 августа 2020, 10:30  •  48 • Политика
Ситуация в Белоруссии уже взята на вооружение иностранными лидерами. Польша, страны Прибалтики активно включились в кампанию по нападкам на официальные власти республики. И улица поддерживает эти заявления. Однако пока говорить о том, что лидер страны Александр Лукашенко покинет свой пост, преждевременно. Как отмечает учредитель Царьграда Константин Малофеев, и сам Лукашенко - не Янукович, и не бросил людей на произвол, и признаков предательства в "верхах" пока нет. При этом протестная активность явно разгоняется из-за рубежа - в этом сценарии "беломайдана" торчат "уши ЦРУ".
Сам факт, что эти протесты приобрели такой масштаб, говорит не только о том, что семена протеста попали на благодатную почву недовольства, но также и о недоработке спецслужб.
В эфире радио "Комсомольская правда" Константин Малофеев объяснил, что в данном случае имеет место головотяпство и головокружение от успехов: со стороны режима была недооценка происходящего.
"При таких спецслужбах, таком контроле за ситуацией в стране - медийной, со стороны спецслужб, - на мой взгляд, был недосмотр опасности. А это значит, вопрос к соответствующим спецслужбам: почему недосмотрели и не было ли в этом умысла?" - отмечает он.
Учредитель Царьграда допускает, что сейчас во властной верхушке есть те, кто определяется, возглавить ли процесс подавления протестов или стоит как раз возглавить протесты, предав нынешнюю власть.
Однако пока со стороны верхов случаев предательства не наблюдается.
Ведь, продолжает Малофеев, для ухода действующего главы, по сути, имеется два сценария: он сам дрогнет и отступит, или его предадут из окружения. Лукашенко пока стоит, не бросает своих и не бежит, как Янукович.
А вот в ситуации с протестами всё не так однозначно. Посмели бы иностранные силы вмешиваться, если бы они не имели внутренней поддержки?
Александр Григорьевич, мы видим, не робкого десятка, не дрогнет. А вот заговора верхушечного пока мы не видим, однако количество людей на улицах, промышленным образом сшитые флаги и дальнейшая организация… Конечно, можно сказать, что американцы, сидящие в Польше, Литве, и их меньшие братья, которые уже переехали в Минск, этим занимаются, но, безусловно, никакая иностранная спецслужба без всякой помощи внутри Минска этого сделать не смогла бы, - подчёркивает он.
И на этих протестах однозначно есть те, кто, как говорится, ловит рыбку. "Уши ЦРУ" торчат из этой истории с "беломайданом".
"Под этим [протестами. - Ред.] есть содержательная основа в виде народного недовольства. И у крупнейшей террористической организации в мире под названием ЦРУ, которая давно стоит над законом как в своей стране, так и по всему миру, где-то "уши" есть. Но найдём ли мы тут агента ЦРУ с бейджиком, удостоверением и с огромными картами боевых действий в гостинице "Минск"? Наверное, нет, конечно", - добавляет Малофеев.

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