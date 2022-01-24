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Лукашенко сбавил "менторский тон" США

24 января 2022, 14:05  •  124 • Политика
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что из американского Госдепа начали звучать откровенные угрозы.
Лидер Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о непубличных переговорах, которые ведут представители американского Госдепа. По его словам, из Вашингтона грозят санкциями за поддержку России. По словам Лукашенко, представители США позволили себе менторский тон в отношении белорусских дипломатов.
"Буквально сутки назад до меня довели угрожающую позицию Госдепа США. Приехали к нашим дипломатам в Нью-Йорке и угрожают нам: да если вы позволите Путину и России, позволите это, то, то мы введём санкции", - сообщил Лукашенко.
Впрочем, речь шла не только о России. По словам белорусского лидера, США не нравится намерение Минска относительно ядерного оружия.
"Если вы это ядерное оружие вернёте в Беларусь, будет то и это", - процитировал белорусский лидер.
При этом, уточнил Лукашенко, западные дипломаты и политики сами насаждают вражду таким менторским тоном и угрозами.
"Нам не надо никакой войны. Но сами же американцы руками поляков и латышей подталкивают нас с этим действиям. Мы всегда были донорами безопасности в регионе. Зачем вы нас толкаете и делаете агрессорами, по их терминологии. А теперь вы нам угрожаете. Нам уже хуже не сделаешь, - приводит слова Лукашенко telegram-канал "Пул Первого".
Впервые о возвращении ядерного оружия в Белоруссию президент заговорил в интервью иностранным СМИ в прошлом году. Тогда он назвал себя хорошим хозяином, который "все сарайчики" сохранил, имея в виду шахты для ядерных ракет "Тополь", которые располагались в Белоруссии во времена Советского Союза, напоминает "Царьград. Беларусь".

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