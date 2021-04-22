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Лукашенко с улыбкой дал совет Зеленскому: "Уже пора научиться"
22 апреля 2021, 19:55 • 38 • Политика
На переговорах с Владимиром Путиным белорусский лидер Александр Лукашенко внезапно выдал ремарку по поводу лидера Украины.
Президенты России и Белоруссии начали переговоры в Москве. В ходе протокольной части Владимир Путин ответил на призыв украинского лидера Владимира Зеленского провести переговоры в Донбассе.
На это глава государства указал, что Зеленскому сперва стоит обсуждать вопросы по Донбассу с лидерами ЛНР и ДНР, а затем привлекать участие третьей стороны.
Кроме того, подчеркнул Путин, если Зеленский желает обсудить развитие двусторонних отношений Киева и Москвы, то он может наведаться в российскую столицу для переговоров. Напомним, что свое обращение к Путину лидер Незалежной выдал в видеоформате, и многим украинцам не понравилось то, как ведет себя глава страны.
На упоминание о Зеленском также отреагировал и лидер Белоруссии. Лукашенко на встрече с Путиным выдал совет украинскому коллеге.
"Мне кажется, - с улыбкой произнес он, - Зеленскому уже пора научиться конкретно дипломатично себя вести кроме всего прочего".
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