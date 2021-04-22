Лукашенко с улыбкой дал совет Зеленскому: "Уже пора научиться"

На переговорах с Владимиром Путиным белорусский лидер Александр Лукашенко внезапно выдал ремарку по поводу лидера Украины.

Президенты России и Белоруссии начали переговоры в Москве. В ходе протокольной части Владимир Путин ответил на призыв украинского лидера Владимира Зеленского провести переговоры в Донбассе.

На это глава государства указал, что Зеленскому сперва стоит обсуждать вопросы по Донбассу с лидерами ЛНР и ДНР, а затем привлекать участие третьей стороны.

Кроме того, подчеркнул Путин, если Зеленский желает обсудить развитие двусторонних отношений Киева и Москвы, то он может наведаться в российскую столицу для переговоров. Напомним, что свое обращение к Путину лидер Незалежной выдал в видеоформате, и многим украинцам не понравилось то, как ведет себя глава страны.

На упоминание о Зеленском также отреагировал и лидер Белоруссии. Лукашенко на встрече с Путиным выдал совет украинскому коллеге.

"Мне кажется, - с улыбкой произнес он, - Зеленскому уже пора научиться конкретно дипломатично себя вести кроме всего прочего".