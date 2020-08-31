Лукашенко с автоматом вновь на охране своей резиденции. Оппозиция пытается опровергнуть фото

Белорусские СМИ опубликовали фото президента Александра Лукашенко с автоматом. На снимке глава государства запечатлён на фоне своей резиденции, куда ранее стянули военных и БТР.

В оппозиционных Telegram-каналах пытаются опровергнуть фото, намекая, что оно сделано не сегодня.

"Пишут, что Лукашенко снова вышел с автоматом. Но только никто его там не видел, и фото сделано при солнечном свете", - замечает автор канала "Чай з малинавым варэннем".