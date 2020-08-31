|
Лукашенко с автоматом вновь на охране своей резиденции. Оппозиция пытается опровергнуть фото
31 августа 2020, 02:55 • 54 • Политика
В СМИ появились фото президента Александра Лукашенко с автоматом на фоне дворца Независимости в Минске. Ранее сообщалось, что к зданию стянуты БТР и военные. В оппозиционных Telegram-каналах пытаются опровергнуть фото Лукашенко, указывая на всяческие несостыковки.
Белорусские СМИ опубликовали фото президента Александра Лукашенко с автоматом. На снимке глава государства запечатлён на фоне своей резиденции, куда ранее стянули военных и БТР.
В оппозиционных Telegram-каналах пытаются опровергнуть фото, намекая, что оно сделано не сегодня.
"Пишут, что Лукашенко снова вышел с автоматом. Но только никто его там не видел, и фото сделано при солнечном свете", - замечает автор канала "Чай з малинавым варэннем".
54
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
24 августа 2020, 16:55
|
26 августа 2020, 04:40
|
29 августа 2020, 01:25
|
26 августа 2020, 01:00
|
28 августа 2020, 23:35
|
26 августа 2020, 01:00
|
27 августа 2020, 19:10