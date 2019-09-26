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Лукашенко: Россия никогда не позволит себе захватить Украину

26 сентября 2019, 15:09  •  214 • Украина
Россия никогда не позволит себе захватить Украину, заявил на встрече с украинскими СМИ белорусский лидер Александр Лукашенко.
 
© Kremlin Pool globallookpress.com
 

«Я абсолютно убеждён, что Россия никогда не позволит себе захватить Украину, если вы, конечно, войну не начнёте», — цитирует БЕЛТА главу государства.

Ранее Лукашенко также отметил, что Россия не будет возвращать Крым Украине, указав, что «этот вопрос закрыт раз и навсегда».

Как подчёркивал глава российского МИД Сергей Лавров, Россия не станет воевать с Украиной.

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