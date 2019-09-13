Лукашенко: Россия – безусловный приоритет внешней политики Беларуси

Но не забыл и о многовекторности

12 сентября во Дворце Независимости Минска прошла торжественная церемония: президенту Белоруссии Александру Лукашенко вручили верительные грамоты послы Болгарии, Великобритании, Гватемалы, Германии, Евросоюза, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, России, Танзании, Хорватии, Швейцарии, Эфиопии.

«Искренне надеюсь, что, как и многие ваши предшественники, вы примете сердцем Беларусь. Откроете для себя новую культуру, возможно, найдёте в ней что-то близкое и созвучное с традициями своего народа. Увидите, какие удивительные люди здесь живут – душевные, открытые, толерантные», – поприветствовал президент Беларуси послов.

Лукашенко отметил, что начало миссии послов совпадает с началом предвыборной кампании перед предстоящими парламентскими выборами, а значит, дипломаты смогут сами убедиться в том, что «выборы в Беларуси проходят в строгом соответствии с требованиями мировых стандартов».

Обращаясь к послам, глава государства подчеркнул, что «Беларусь проводит открытую, миролюбивую и многовекторную внешнюю политику, страна готова к тесному и взаимовыгодному сотрудничеству со всеми зарубежными партнёрами вне зависимости от их политического влияния, географической удалённости и экономического потенциала». А белорусские инициативы по установлению мира в регионе известны всем – страна всегда готова предоставить площадку для решения любых вопросов.

Отдельно Александр Лукашенко обратился к послу Российской Федерации Дмитрию Мезенцеву, подчеркнув, что Россия – это основной стратегический партнёр и союзник Беларуси.

«Отношения наших братских народов скреплены узами дружбы, добрососедства и теснейшей, порой с кровавыми страницами, нашей общей историей. Мы проливали эту кровь за то, чтобы в Европе и мире было спокойно. И не мы начинали эти войны. Но мы всегда (господь помогал этому) выходили победителями. Мы это помним. Мы всегда там были вместе, поэтому побеждали. Поэтому развитие и углубление многоплановых двусторонних связей с Россией – безусловный приоритет белорусской внешней политики», – цитирует речь Лукашенко пресс-служба президента Беларуси.

А в канун двадцатилетия подписания Договора о создании Союзного государства будут приняты важные решения по дальнейшей интеграции, отметил президент.

Обращаясь к послу Казахстана, глава государства назвал Казахстан стратегическим партнёром в Евразийском регионе и отметил, что страна настроена на дальнейшее расширение торгово-экономических связей с Казахстаном.

Традиционно важным союзником и партнёром Беларуси является и Кыргызстан, с которым идёт успешное взаимодействие в торговле, экономике, науке и культуре. На Западе же одним из наиболее важных партнёров для Беларуси является Евросоюз, с которым Минску в последние годы удалось наладить диалог, подчеркнул Лукашенко.

«Мы нацелены на выстраивание добрососедских и прагматичных отношений с Евросоюзом, которые не предполагают выбора между Востоком и Западом», – особо отметил президент.

Несмотря на то, что история белорусско-германских отношений была очень непростой, сегодня у двух стран общие интересы, среди которых главное – обеспечение безопасности и стабильности в Европе, уверен глава государства. А диалог с Великобританией, по его мнению, имеет особое значение с учётом грядущего выхода Соединённого Королевства из Евросоюза.

Особо президент отметил первого в истории Белоруссии посла Швейцарии.

Поприветствовал Лукашенко и послов Латвии, Болгарии и Хорватии, подчеркнув необходимость дальнейшего развития взаимовыгодных отношений на основе принципов добрососедства и взаимоуважения. А также подтвердил готовность страны развивать сотрудничество со странами так называемой дальней дуги.

«Дальней – не потому, что вы далеко, а потому, что раньше мы с вами не имели такого сотрудничества», – пояснил Лукашенко, обращаясь к послам Гватемалы, Танзании и Эфиопии.

«Надеемся на эффективное содействие новых послов в развитии отношений в сферах, представляющих взаимный интерес. В их числе подготовка квалифицированных специалистов для Танзании и Эфиопии в наших вузах», – сказал глава государства.

Пожелав всем дипломатам успехов, Лукашенко заверил, что они всегда найдут понимание со стороны руководителей как предприятий и областей, так и МИД Беларуси и лично президента.

Соб корр. ФСК