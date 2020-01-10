Лукашенко: РФ хочет продавать в Беларусь нефть по ценам выше мировых • 98 • Аналитика

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о том, почему не смог договориться о покупке российской нефти и что теперь планирует делать.



Напомним, что с 1 января 2020 года российские нефтяные компании прекратили поставлять «черное золото» в Белоруссию. Причина банальна – не сошлись в цене. У каждой стороны – своя «правда»: власти РБ считают, что имеют право получать нефть по низким ценам, а российским нефтяникам такая ситуация не выгодна.







Лукашенко обиделся на Россию

«Батька» разоткровенничался на церемонии вручения премии «За духовное возрождение». По словам Лукашенко, Россия предлагает Белоруссии нефть по ценам, которые "выше мировых", и такая ситуация его не устраивает.



В двух словах, почему с президентом России не договорились по нефти. Потому что РФ хочет, чтобы мы купили у нее нефть по ценам выше мировых. Где такое видано?! Поэтому я и отказался от такой нефти. И прямо заявил, если не будет поставок по мировой цене из России нефти, мы найдем эту нефть в другом месте. Что мы и делаем. И нашли,

- заявил белорусский президент.



Президент соседнего государства убежден, что его республика должна получать нефть по той же цене, по которой ее получает Смоленская область. Правда, почему – не очень понятно: Смоленская область – это часть России, ее регион, а Белоруссия – суверенное государство.



Также Лукашенко раскритиковал и ситуацию с покупкой газа у России. Он утверждает, что наша страна продает Минску газ по ценам "в три раза выше тех", по которым голубое топливо поставляется в Германию. Разумеется, такая ситуация его также не устраивает.



Белорусский президент не устает подчеркивать, что даже если его страна откажется от покупки газа и нефти у России полностью, то никакой катастрофы для Минска не произойдет. Собственно, Лукашенко далеко не в первый раз дает понять Москве, что легко переориентируется на сотрудничество с Западом, если ему это будет выгодно.



Где Минск собрался покупать нефть?

Пока Александр Лукашенко дал поручение белорусским чиновникам проанализировать возможность альтернативных путей получения нефти. Один из рассматриваемых вариантов – поставки нефти по железной дороге из портов Прибалтики. Туда нефть будет поставляться из стран СНГ и Ближнего Востока. Не против президент РБ дать работу и терминалам в портах соседней Украины.



Лукашенко утверждает, что поставки через порты Латвии будут выгодны и странам Прибалтики, поскольку те смогут получать взамен дешевые нефтепродукты, которые будут перерабатываться из полученной нефти на предприятиях нефтехимической отрасли Белоруссии.



Впрочем, с российскими компаниями не все так плохо. Еще 4 января «РуссНефть» и «Нефтиса», принадлежащие известному предпринимателю Михаилу Гуцериеву, согласились поставлять нефть в Белоруссию без повышения цены. Не исключено, что этому примеру могут последовать и некоторые другие российские поставщики.



На самом деле, смысл заявлений Александра Лукашенко понятен. Белоруссия хочет, сохраняя политическую независимость и лавируя между РФ и Западом, пользоваться экономическими преимуществами российских регионов. Но такой политике, судя по всему, приходит конец: сейчас Москве не за что благодарить Минск: Белоруссия не встала на сторону России в конфликтной ситуации с Украиной, более того – стала играть роль звена в цепочке поставок в Россию контрабандных санкционных товаров.



При этом Лукашенко – любитель публично выносить сор из избы, постоянно упрекая Россию в нежелании делиться нефтью и газом с Белоруссией, вливать средства в белорусскую экономику, обеспечивать белорусским товарам зеленый свет на российском рынке. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о том, почему не смог договориться о покупке российской нефти и что теперь планирует делать.Напомним, что с 1 января 2020 года российские нефтяные компании прекратили поставлять «черное золото» в Белоруссию. Причина банальна – не сошлись в цене. У каждой стороны – своя «правда»: власти РБ считают, что имеют право получать нефть по низким ценам, а российским нефтяникам такая ситуация не выгодна.«Батька» разоткровенничался на церемонии вручения премии «За духовное возрождение». По словам Лукашенко, Россия предлагает Белоруссии нефть по ценам, которые "выше мировых", и такая ситуация его не устраивает.- заявил белорусский президент.Президент соседнего государства убежден, что его республика должна получать нефть по той же цене, по которой ее получает Смоленская область. Правда, почему – не очень понятно: Смоленская область – это часть России, ее регион, а Белоруссия – суверенное государство.Также Лукашенко раскритиковал и ситуацию с покупкой газа у России. Он утверждает, что наша страна продает Минску газ по ценам "в три раза выше тех", по которым голубое топливо поставляется в Германию. Разумеется, такая ситуация его также не устраивает.Белорусский президент не устает подчеркивать, что даже если его страна откажется от покупки газа и нефти у России полностью, то никакой катастрофы для Минска не произойдет. Собственно, Лукашенко далеко не в первый раз дает понять Москве, что легко переориентируется на сотрудничество с Западом, если ему это будет выгодно.Пока Александр Лукашенко дал поручение белорусским чиновникам проанализировать возможность альтернативных путей получения нефти. Один из рассматриваемых вариантов – поставки нефти по железной дороге из портов Прибалтики. Туда нефть будет поставляться из стран СНГ и Ближнего Востока. Не против президент РБ дать работу и терминалам в портах соседней Украины.Лукашенко утверждает, что поставки через порты Латвии будут выгодны и странам Прибалтики, поскольку те смогут получать взамен дешевые нефтепродукты, которые будут перерабатываться из полученной нефти на предприятиях нефтехимической отрасли Белоруссии.Впрочем, с российскими компаниями не все так плохо. Еще 4 января «РуссНефть» и «Нефтиса», принадлежащие известному предпринимателю Михаилу Гуцериеву, согласились поставлять нефть в Белоруссию без повышения цены. Не исключено, что этому примеру могут последовать и некоторые другие российские поставщики.На самом деле, смысл заявлений Александра Лукашенко понятен. Белоруссия хочет, сохраняя политическую независимость и лавируя между РФ и Западом, пользоваться экономическими преимуществами российских регионов. Но такой политике, судя по всему, приходит конец: сейчас Москве не за что благодарить Минск: Белоруссия не встала на сторону России в конфликтной ситуации с Украиной, более того – стала играть роль звена в цепочке поставок в Россию контрабандных санкционных товаров.При этом Лукашенко – любитель публично выносить сор из избы, постоянно упрекая Россию в нежелании делиться нефтью и газом с Белоруссией, вливать средства в белорусскую экономику, обеспечивать белорусским товарам зеленый свет на российском рынке. Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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