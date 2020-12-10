|
Лукашенко решил вопрос о войсках РФ и Белоруссии на западных границах
10 декабря 2020, 14:45 • 234 • Политика
Президент Республики предложил обновить планы
В Минске прошло совещание Александра Лукашенко с главой Минобороны Виктором Хрениным и начальником Генштаба Александром Вольфовичем. На нем обсуждалось применение группировки войск Белоруссии и России на западных границах.
Планы следует обновить, сказал президент Белоруссии. И сделать это необходимо с учетом происходящего у западных рубежей и в мире.
Лукашенко поинтересовался что сделано в этом направлении что еще надо сделать. По его словам, нагнетание обстановки продолжается, несмотря на "убаюкивание" со стороны руководства и США, и НАТО.
Министр обороны и начальник Генштаба рассказали главе государства о переработке документов. Он одобрил их предложения.
Теперь план применения региональной группировки войск Белоруссии и России обсудят на заседании Высшего государственного совета Союзного государства, передает БелТА.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
234
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
07 декабря 2020, 05:10
|
05 декабря 2020, 14:40
|
05 декабря 2020, 23:50
|
06 декабря 2020, 09:00
|
05 декабря 2020, 01:50
|
05 декабря 2020, 03:40
|
09 декабря 2020, 08:30