Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
ВС Азербайджана отступают после авиакатастрофы. В Шуше "реальное месиво&quo...
"Самый опасный противник внутри страны": Bild назвал человека, который...
"Нужно будет, ещё собьём": Азербайджанцы в соцсетях празднуют крушение...
"Трамп, однако, прав": Пушков указал на главную проблему Байдена
Главная / Политика

Лукашенко решил сотрудничать с поляками

11 ноября 2020, 13:10  •  276 • Политика
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
В Минске вспомнили об общих интересах с Варшавой
Белоруссия и Польша заинтересованы в добрососедских отношениях. Об этом заявил Александр Лукашенко в среду, 11 ноября. Он поздравил польского коллегу Анджея Дуду и всех поляков с их Днем независимости и призвал развивать сотрудничество.
"Белорусам и полякам судьбой предназначено жить рядом в мире и согласии",
– приводит слова белорусского лидера БелТА. Лукашенко признал, что сейчас белорусско-польские отношения оказались в "непростой" ситуации, однако призвал Дуду думать о будущем, чтобы "передать потомкам" главную ценность – добрые отношения с соседями.
Ранее в Минске называли Варшаву одним из главных спонсоров оппозиционных протестов в Белоруссии. Лукашенко даже жаловался госсекретарю США Майку Помпео, что поляки задумали "захватить Беларусь".
Однако в последние дни риторика Минска резко поменялась. Накануне Лукашенко заявил о готовности помочь Варшаве в борьбе с COVID-19, а теперь вот предложил вести диалог и теснее сотрудничать.
Накануне стало известно, что Дуда подписал соглашение, по которому в Польше разместятся 5,5 тысяч американских солдат для "сдерживания российской агрессии".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



276
Источник
Похожие новости
11 ноября 2020, 02:10
"Впереди большой шухер": Путин прямо заявил о чистках мирового масштаба - Хазин
11 ноября 2020, 05:50
"Помогли вам ваши янки?" Пашинян сам уничтожил Карабах, пока Алиев готовился к войне - военкор Коц
11 ноября 2020, 07:40
Греф "тихо отполз" после схватки с Михалковым: Кто сказал "Цыц!" главе Сбера?
11 ноября 2020, 02:10
"Россия использует Турцию - тут всё непросто": Хитрый план удара по США раскрыл Литовкин
11 ноября 2020, 09:30
Мир стоит на пороге Третьей мировой войны - разведка Чехии
11 ноября 2020, 02:10
"В ад отправился твой статус Карабаха": Алиев со смехом унизил Пашиняна
Новости партнеров
 
Выбор дня
11 ноября 2020, 02:10
"Впереди большой шухер": Путин прямо заявил о чистках мирового масштаба - Х...
11 ноября 2020, 05:50
"Помогли вам ваши янки?" Пашинян сам уничтожил Карабах, пока Алиев готовилс...
11 ноября 2020, 07:40
Греф "тихо отполз" после схватки с Михалковым: Кто сказал "Цыц!" ...
11 ноября 2020, 02:10
"Россия использует Турцию - тут всё непросто": Хитрый план удара по США рас...
11 ноября 2020, 07:40
Турция отказалась от стратегического для Украины военного контракта
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
06 ноября 2020, 05:45
Китай закрывает границу с Россией. Не пустят даже с визой
07 ноября 2020, 04:40
Разбомбить Россию и Китай: Чудеса дипломатии от Помпео
10 ноября 2020, 01:25
"Наш вертолёт сбили специально": Неудобная правда о гибели Ми-24 в Армении
06 ноября 2020, 15:50
Русская разведка сделала заявление о происхождении COVID-19
10 ноября 2020, 17:55
"Голос Америки" похоронил отношения Украины и США одним фото
06 ноября 2020, 03:55
"Радар не работает, поверхность не отражает и вообще слишком дорогой": Запад опять усомнился в Су-57
06 ноября 2020, 00:15
После попытки выгнать всех русских из Степанакерта началась бомбёжка
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.