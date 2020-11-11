Лукашенко решил сотрудничать с поляками

Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com

В Минске вспомнили об общих интересах с Варшавой

Белоруссия и Польша заинтересованы в добрососедских отношениях. Об этом заявил Александр Лукашенко в среду, 11 ноября. Он поздравил польского коллегу Анджея Дуду и всех поляков с их Днем независимости и призвал развивать сотрудничество.

"Белорусам и полякам судьбой предназначено жить рядом в мире и согласии",

– приводит слова белорусского лидера БелТА. Лукашенко признал, что сейчас белорусско-польские отношения оказались в "непростой" ситуации, однако призвал Дуду думать о будущем, чтобы "передать потомкам" главную ценность – добрые отношения с соседями.

Ранее в Минске называли Варшаву одним из главных спонсоров оппозиционных протестов в Белоруссии. Лукашенко даже жаловался госсекретарю США Майку Помпео, что поляки задумали "захватить Беларусь".

Однако в последние дни риторика Минска резко поменялась. Накануне Лукашенко заявил о готовности помочь Варшаве в борьбе с COVID-19, а теперь вот предложил вести диалог и теснее сотрудничать.

Накануне стало известно, что Дуда подписал соглашение, по которому в Польше разместятся 5,5 тысяч американских солдат для "сдерживания российской агрессии".