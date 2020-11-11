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Лукашенко решил сотрудничать с поляками
11 ноября 2020, 13:10 • 276 • Политика
В Минске вспомнили об общих интересах с Варшавой
Белоруссия и Польша заинтересованы в добрососедских отношениях. Об этом заявил Александр Лукашенко в среду, 11 ноября. Он поздравил польского коллегу Анджея Дуду и всех поляков с их Днем независимости и призвал развивать сотрудничество.
"Белорусам и полякам судьбой предназначено жить рядом в мире и согласии",
– приводит слова белорусского лидера БелТА. Лукашенко признал, что сейчас белорусско-польские отношения оказались в "непростой" ситуации, однако призвал Дуду думать о будущем, чтобы "передать потомкам" главную ценность – добрые отношения с соседями.
Ранее в Минске называли Варшаву одним из главных спонсоров оппозиционных протестов в Белоруссии. Лукашенко даже жаловался госсекретарю США Майку Помпео, что поляки задумали "захватить Беларусь".
Однако в последние дни риторика Минска резко поменялась. Накануне Лукашенко заявил о готовности помочь Варшаве в борьбе с COVID-19, а теперь вот предложил вести диалог и теснее сотрудничать.
Накануне стало известно, что Дуда подписал соглашение, по которому в Польше разместятся 5,5 тысяч американских солдат для "сдерживания российской агрессии".
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