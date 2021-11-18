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Лукашенко решил преподать урок Западу – политолог

18 ноября 2021, 11:05  •  264 • Политика
Фото: president.gov.by
Звонок Меркель имеет значение только для белорусской пропаганды
Александр Лукашенко организовал миграционный кризис на границе с Польшей, чтобы отзеркалить на Евросоюз прошлогодние акции протестов, вспыхнувшие в Белоруссии после скандальных президентских выборов. Об этом заявил политолог Петр Рудковский.
По его словам, Лукашенко и КГБ РБ уверены, что за митингами оппозиции стоят западные кураторы, которые транслировали всему миру жестокость белорусских силовиков. Эксперт подчеркнул, что режим искусственно организовал миграционный кризис на границе с Польшей, чтобы спровоцировать европейцев на жесткий ответ и показать это в местных СМИ.
Политолог отметил, что таким образом президент Белоруссии решил преподать урок Западу, поэтому полностью удовлетворен сложившейся ситуацией.
"Если чисто субъективное психологическое удовлетворение можно считать выигрышем, то Лукашенко в этом плане выиграл", - заявил Рудковский.
По мнению эксперта, телефонный разговор и.о. канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Белоруссии Александра Лукашенко имел значение только для пропаганды. Он подчеркнул, что реального выигрыша от миграционного кризиса режим не получил.
"Понятно, что этот звонок должен был быть преподнесен как очевидный выигрыш режима, независимо от того, что в действительности там говорилось", – уверен политолог.
Кроме того, эксперт предположил, что Меркель свела беседу с Лукашенко к обсуждению гуманитарных вопросов. По его словам, глава немецкого правительства призвала президента Белоруссии либо помочь мигрантам, либо допустить Евросоюз к решению этой проблемы.
К слову, ранее политолог Александр Класковский сделал прогноз по ситуации в Белоруссии после конституционного референдума. Эксперт заявил, что Лукашенко не собирается отставлять пост президента республики.

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