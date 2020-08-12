Лукашенко решил помочь протестующим, заявив: "Липовые справки" не помогут

Президент Белоруссии Александр Лукашенко проводит совещание "по актуальным вопросам". Главной темой стали акции протеста в стране, перешедшие в активную фазу после выборов президента. Напомним, победу на выборах одержал Александр Лукашенко, однако часть общества выходит на улицы, протестуя против результатов. Причём акции протеста, как выяснилось, координируются из-за рубежа. Самым активным координатором стала Польша, откуда белорусам через портал Nexta рассказывают, как лучше бастовать.

Лукашенко заявил, что сегодня важнее всего обеспечить безопасность граждан и защитить конституционный строй. Кроме того, стоит задача по обеспечению нормального функционирования государственных органов управления, передает "Белта".

Президент Белоруссии добавил, что костяк "так называемых протестующих" составляют "люди с криминальным прошлым и сегодня безработные". Всех этих людей Лукашенко призвал установить, проанализировать их возможности и предложить им работу.

"Все, кто хотят работать, кто стремится работать, должны иметь работу и, соответственно, заработную плату. Все, кто сегодня не работает, должны быть изучены", - пояснил Лукашенко.

Если же работы нет, то и свободного времени достаточно, дал понять Лукашенко:

"Нет работы, значит, "гуляй, дядя, по улицам и проспектам". Поэтому я по-хорошему прошу и предупреждаю всех: устроиться на работу тем, кто не работает".

Александр Лукашенко дал понять, что проверка будет касаться всех безработных без исключения. И "липовые справки о трудоустройстве" не помогут.