Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Инсайдер сдал всех снайперов роты ВСУ поимённо: Полный список
"ОМОН переходит на сторону протестующих": Очевидцы путаются, освещая &...
Польшу настигла расплата за снос советских памятников, откуда не ждали
"Не дай Господь от России оторвать": Политолог обозначил главных кукло...
Главная / Политика

Лукашенко решил помочь протестующим, заявив: "Липовые справки" не помогут

12 августа 2020, 17:55  •  150 • Политика
Александр Лукашенко заявил, что костяк протестующих в Белоруссии составляют безработные. Людям решено помочь: изучить проблему и трудоустроить. Отдельно Лукашенко добавил, что "липовые справки" уклониться от помощи не помогут.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко проводит совещание "по актуальным вопросам". Главной темой стали акции протеста в стране, перешедшие в активную фазу после выборов президента. Напомним, победу на выборах одержал Александр Лукашенко, однако часть общества выходит на улицы, протестуя против результатов. Причём акции протеста, как выяснилось, координируются из-за рубежа. Самым активным координатором стала Польша, откуда белорусам через портал Nexta рассказывают, как лучше бастовать.
Лукашенко заявил, что сегодня важнее всего обеспечить безопасность граждан и защитить конституционный строй. Кроме того, стоит задача по обеспечению нормального функционирования государственных органов управления, передает "Белта".
Президент Белоруссии добавил, что костяк "так называемых протестующих" составляют "люди с криминальным прошлым и сегодня безработные". Всех этих людей Лукашенко призвал установить, проанализировать их возможности и предложить им работу.
"Все, кто хотят работать, кто стремится работать, должны иметь работу и, соответственно, заработную плату. Все, кто сегодня не работает, должны быть изучены", - пояснил Лукашенко.
Если же работы нет, то и свободного времени достаточно, дал понять Лукашенко:
"Нет работы, значит, "гуляй, дядя, по улицам и проспектам". Поэтому я по-хорошему прошу и предупреждаю всех: устроиться на работу тем, кто не работает".
Александр Лукашенко дал понять, что проверка будет касаться всех безработных без исключения. И "липовые справки о трудоустройстве" не помогут.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



150
Источник
Похожие новости
12 августа 2020, 03:15
Минаев одним вопросом вскрыл двуличие Запада: "А куда делась Грета Тунберг?"
12 августа 2020, 08:45
"Мамкины революционеры" раскаялись на белорусском ТВ. Со слезами и рвением
12 августа 2020, 00:30
"При всём уважении к Владимиру Владимировичу Путину...": Вассерман о русской вакцине от COVID
12 августа 2020, 05:05
Минск ответил на угрозы со стороны ЕС: "Есть конкретные неопровержимые факты"
12 августа 2020, 00:30
У исчезнувшей в день выборов прорезался голос: "Признайте её президентом Белоруссии"
12 августа 2020, 03:15
"А нас спросить не забыли?": Константинополь заявил права на русский народ
Новости партнеров
 
Выбор дня
12 августа 2020, 03:15
Минаев одним вопросом вскрыл двуличие Запада: "А куда делась Грета Тунберг?"...
12 августа 2020, 08:45
"Мамкины революционеры" раскаялись на белорусском ТВ. Со слезами и рвением
12 августа 2020, 05:05
Европейцы негодуют из-за вакцины: Россия проявила безрассудство
12 августа 2020, 00:30
"При всём уважении к Владимиру Владимировичу Путину...": Вассерман о русско...
12 августа 2020, 05:05
Минск ответил на угрозы со стороны ЕС: "Есть конкретные неопровержимые факты&quo...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
12 августа 2020, 08:45
"Мамкины революционеры" раскаялись на белорусском ТВ. Со слезами и рвением
06 августа 2020, 23:30
«Старая проститутка», «вонючий малоросс»: Зверобой выбрала новую «мишень»
12 августа 2020, 05:05
Минск ответил на угрозы со стороны ЕС: "Есть конкретные неопровержимые факты"
08 августа 2020, 16:45
Радикалы готовят госпереворот с захватом Крыма. Зеленский не может сопротивляться - эксперт
08 августа 2020, 02:05
После "украинской сенсации" Владимир Путин созвал Совет безопасности
11 августа 2020, 00:40
"Не дай Господь от России оторвать": Политолог обозначил главных кукловодов, раскачавших Минск
06 августа 2020, 02:25
Бунт в США: Американские генералы пошли против Трампа после скандального заявления
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.