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Лукашенко решил помочь протестующим, заявив: "Липовые справки" не помогут
12 августа 2020, 17:55 • 150 • Политика
Александр Лукашенко заявил, что костяк протестующих в Белоруссии составляют безработные. Людям решено помочь: изучить проблему и трудоустроить. Отдельно Лукашенко добавил, что "липовые справки" уклониться от помощи не помогут.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко проводит совещание "по актуальным вопросам". Главной темой стали акции протеста в стране, перешедшие в активную фазу после выборов президента. Напомним, победу на выборах одержал Александр Лукашенко, однако часть общества выходит на улицы, протестуя против результатов. Причём акции протеста, как выяснилось, координируются из-за рубежа. Самым активным координатором стала Польша, откуда белорусам через портал Nexta рассказывают, как лучше бастовать.
Лукашенко заявил, что сегодня важнее всего обеспечить безопасность граждан и защитить конституционный строй. Кроме того, стоит задача по обеспечению нормального функционирования государственных органов управления, передает "Белта".
Президент Белоруссии добавил, что костяк "так называемых протестующих" составляют "люди с криминальным прошлым и сегодня безработные". Всех этих людей Лукашенко призвал установить, проанализировать их возможности и предложить им работу.
"Все, кто хотят работать, кто стремится работать, должны иметь работу и, соответственно, заработную плату. Все, кто сегодня не работает, должны быть изучены", - пояснил Лукашенко.
Если же работы нет, то и свободного времени достаточно, дал понять Лукашенко:
"Нет работы, значит, "гуляй, дядя, по улицам и проспектам". Поэтому я по-хорошему прошу и предупреждаю всех: устроиться на работу тем, кто не работает".
Александр Лукашенко дал понять, что проверка будет касаться всех безработных без исключения. И "липовые справки о трудоустройстве" не помогут.
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