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Лукашенко решил перейти к жестким мерам в Белоруссии

22 августа 2020, 13:30  •  93 • Политика
Александр Лукашенко. Фото: Виктор Лисицын/ Global Look Press/www.globallookpress.com
Президент готов на все, чтобы защитить Гродно от стороннего вмешательства
Президент Белоруссии Александр Лукашенко переходит к жестким мерам – соответствующее поручение он отдал военным. Во время посещения военного полигона в Гродно он попросил министра обороны страны сделать все, чтобы обеспечить защиту территориальной целостности страны.
Это требуется для того, чтобы, как отметил президент, "защитить западную жемчужину Беларуси", приводит его заявление "Белта". Лукашенко полагает, что злопыхатели намерены отвлечь военных от ситуаций внутри страны и напрячь на границе.
"Вы видите, что они уже тащат сюда "альтернативного президента", делают это всерьез, поскольку сыплются заявления западных государств о финансировании, поддержке. Военная поддержка налицо – передвижение войск НАТО к границам", – заявляет он.
Лукашенко отметил, как только иностранные государства ведут войска в страну, то на Белоруссии можно поставить крест. По его мнению, против республики использую сценарий, проверенный во время цветных революций.
В Минске очень обеспокоены ситуацией на границах. Указывается, что за последнее время количество самолетов-разведчиков НАТО вблизи Белоруссии увеличилось вдвое.

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