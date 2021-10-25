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Лукашенко развязал информационную войну против России - Латушко

25 октября 2021, 13:00  •  150 • Политика
Александр Лукашенко. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
По мнению лидера НАУ, президент Белоруссии имеет "три фронта войны"
Международные отношения России и Белоруссии политологи оценивают как стабильные. Москва, с одной стороны, поддерживает Минск в трудное время санкционного давления со стороны Запада, с другой, предлагает властям союзной республики реальные шаги по выходу из политического кризиса. Сегодня активно обсуждаются идеи по интеграции двух государств, РФ и РБ проводят совместные военные учения. Однако, по мнению белорусской оппозиции, в двухсторонних отношениях не все так гладко.
Основатель движения "Народное антикризисное управление" Павел Латушко считает, что Александр Лукашенко развязал информационную войну против нашей страны и главы государства. По словам бывшего министра культуры РБ, на белорусском телевидении, по приказу президента, звучат негативные оценки даже в адрес Владимира Путина.
"Я думаю, что многие из вас обратили внимание на информационную войну, которую развязал диктатор с Российской Федерацией", – заявил Латушко. 
Он подчеркнул, что информация, транслируемая государственными СМИ, согласовывается лично с Лукашенко. Якобы президент Белоруссии обсуждает ее со своим пресс-секретарем Натальей Эйсмонт или дает указания сотрудниками администрации по телефону.
Кроме того, Латушко отметил, что "узурпатор" сегодня имеет "три фронта войны". По мнению оппозиционера, Лукашенко одновременно действует против собственного народа, западных стран и России. 
Напомним, ранее лидер НАУ призвал белорусов принять участие в международной конференции, где, в том числе, будут обсуждаться идеи по отстранению Лукашенко от власти. 

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