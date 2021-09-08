Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
США сами себя перехитрили: Сатановский объяснил план спасения Донбасса
"Путин такое молча не проглотит": Сатановский о плане Киева по захвату...
США подали России долларовый сигнал
Пушков раскрыл, зачем Зеленский хочет видеть Путина: "Пытаются использовать...
Главная / Политика

Лукашенко разрывает соглашение с Евросоюзом о приеме нелегалов

08 сентября 2021, 16:30  •  41 • Политика
Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by
Минск отвечает Брюсселю на "недружественные действия"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко внес в парламент законопроект, приостанавливающий действие соглашения между Республикой и Евросоюзом о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения. Об этом сообщает в среду, 8 сентября, пресс-служба главы государства.
Отмечается, что документ подготовлен в рамках ответных мер Минска на "недружественные действия", предпринятые коллективным Брюсселем в отношении Белоруссии.
Указанное соглашение определяет механизм передачи, принятия и возврата граждан, которые нарушили условия въезда, пребывания и проживания на территории европейского объединения. Соответствующие обязательства белорусской стороны будут "заморожены" уже в ближайшее время, говорится в сообщении.
В пресс-службе президента подчеркнули, что такой шаг Минск осуществляет при полном соблюдении международного права.
"Соглашением предусмотрено, что каждая сторона вправе частично или полностью временно приостановить его действие, официально уведомив об этом другую сторону", следует из заявления.
Напомним, в конце июня Евросоюз одобрил очередной пакет санкций против Белоруссии. Под рестрикции попали 166 физических и 15 юридических лиц. Также впервые ограничительные меры затронули целые сектора экономики Республики.
После этого через белорусскую территорию валом хлынул поток в Литву и Польшу нелегальных мигрантов из ближневосточных стран. Варшава и Вильнюс объявили, что таким образом Александр Григорьевич мстит за санкции и предоставление убежища местным оппозиционерам. А в Брюсселе новый миграционный кризис назвали "гибридной атакой" на весь ЕС.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





41
Источник
Похожие новости
08 сентября 2021, 01:50
"Путин такое молча не проглотит": Сатановский о плане Киева по захвату "Северного потока - 2"
08 сентября 2021, 01:50
Захарова указала на "циничный эксперимент" Киева
08 сентября 2021, 11:00
Силовики исполнили желание осужденной белорусской оппозиционерки Колесниковой
08 сентября 2021, 00:00
В Польше отношение Байдена к Украине назвали пощечиной Зеленскому
08 сентября 2021, 11:00
На Украине похвастались успешным похищением свидетеля по делу MH17
08 сентября 2021, 12:50
"Зеленский закатил истерику": Украинский источник сообщил, что Кличко запретили появляться на ТВ
Новости партнеров
 
Выбор дня
08 сентября 2021, 01:50
"Путин такое молча не проглотит": Сатановский о плане Киева по захвату &quo...
08 сентября 2021, 01:50
Захарова указала на "циничный эксперимент" Киева
08 сентября 2021, 01:50
Оператор украинской ГТС заявил о «грубом намёке» россиян по поводу «Северного потока ...
08 сентября 2021, 01:50
Окружённые, но не сломленные: на Украине люди по-своему сражаются с нацизмом
08 сентября 2021, 11:00
Силовики исполнили желание осужденной белорусской оппозиционерки Колесниковой
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
06 сентября 2021, 08:35
Супердержава мирного атома решила: ей нужна Россия
03 сентября 2021, 07:15
Американцам об этом не расскажут: Зеленский публично солгал о самолётах Украины
03 сентября 2021, 01:45
Зеленскому в США подарили пособие по лечению головы. Захарова не удержалась от вопроса
04 сентября 2021, 08:00
Дело не в Украине: Политолог назвал главную причину поездки Зеленского в США
03 сентября 2021, 03:35
Силуанов не смог сдержать эмоций при Путине: "Денег не хватает?"
06 сентября 2021, 05:50
Россия ведёт с США "хитрую игру", и в Вашингтоне чувствуют угрозу - Baijiahao
01 сентября 2021, 23:10
"Картинка красноречивее всяких слов": Зеленский не выдержал перед Байденом
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.