Лукашенко разрешил милиции "не церемониться" с нарушителями

Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by

Защита законопослушных граждан - вот главная цель, которую Батька поставил перед людьми в погонах

Милиционеры и другие сотрудники органов охраны правопорядка должны жестко пресекать все нарушения и следить за исполнением установленных законов и правил. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил 30 апреля, утверждая в должности новых начальников УВД по Минской, Брестской и Гродненской областях.

"Обстановка нам диктует, что церемониться мы особо не должны, защищая интересы наших людей. Мы же не сами себя защищаем. Защитить миллионы людей – вот это вопрос",

– подчеркнул Лукашенко, заметив, что речь идет не только о белорусах, но и гражданах других стран, поскольку "Беларусь – транзитная страна", передает "БелТА".

По словам Лукашенко, ситуация в республике сейчас относительно спокойная, но расслабляться нельзя. "Вы видите, что происходит", – обратился президент к правоохранителям.

Ранее спецслужбы Белоруссии совместно с ФСБ РФ раскрыли заговор против Лукашенко. Белорусского лидера хотели сместить с поста силовым путем. Сценарий заговорщиков предусматривал также физическое устранение Лукашенко и членов его семьи. Свою вину задержанные уже признали.

После этого Лукашенко сообщил, что разработает план действий на случай, "если президента застрелят".