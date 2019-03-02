|
Лукашенко разозлил разговор с Медведевым об Абхазии
02 марта 2019, 01:24 • 89 • Политика
Президент Белоруссии Александр Лукашенко готов был признать в 2008 году независимость Абхазии, однако Москва не дала гарантий покрытия убытков в случае введения западных санкций. Кроме того, его разозлил разговор с Дмитрием Медведевым.
Белорусская сторона готова была признать независимость Абхазии. Об этом на пресс-конференции заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Проблема заключалась в том, что бывший генеральный секретарь НАТО Хавьер Солана угрожал Минску введением санкций. Однако российская сторона не дала белорусской стороне гарантий покрытия убытков.
Апофеозом же стал разговор Лукашенко с бывшим президентом России Дмитрием Медведевым, который переадресовал экономический вопрос занимавшему тогда пост премьер-министра Владимиру Путину.
"Если вы не можете этот вопрос решить, отсылаете к премьер-министру, что он должен, тогда о чём мне с вами разговаривать? Зачем вы меня упрекаете, что я где-то кого-то не признал", - возмутился белорусский лидер.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
89
Похожие новости
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
26 февраля 2019, 09:39
|
25 февраля 2019, 01:09
|
27 февраля 2019, 01:54
|
23 февраля 2019, 18:09
|
25 февраля 2019, 01:09
|
25 февраля 2019, 02:39
|
27 февраля 2019, 11:39