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Лукашенко разоблачил "заговор банкиров"? Политолог раскрыл закулисье отставки кабмина Белоруссии

04 июня 2020, 17:55  •  141 • Политика
Политолог Дмитрий Болкунец раскрыл закулисье отставки кабмина Белоруссии. Он не исключил, что Александр Лукашенко разоблачил "заговор банкиров", в котором участвовал председатель правительства Сергей Румас.
Эксперт по Белоруссии, политолог Дмитрий Болкунец прокомментировал ситуацию с отставкой правительства в республике. Своё мнение он высказал в беседе с изданием "Экономика сегодня".
Специалист заметил, что данный шаг Александра Лукашенко не стал неожиданностью. Он заметил, что президент в последнее время часто бывал недоволен действиями кабинета министров, возглавляемого Сергеем Румасом.
В частности, в вопросах борьбы с распространением коронавируса, подчеркнул Болкунец. Он отметил, что президент и члены кабмина не сходились во мнениях по этой и многим другим темам.
Кроме того, эксперт не исключил, что Лукашенко сделал данный ход в связи с грядущими президентскими выборами. Он пояснил, что Румас, работавший в банковской отрасли, мог сыграть в пользу своего коллеги и конкурента нынешнего президента Виктора Бабарико.
Есть мнение, что в преддверии выборов Лукашенко почувствовал возможность "заговора банкиров", - отметил Болкунец.

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