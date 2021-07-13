Лукашенко разоблачил новую террористическую схему мятежников

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным разоблачил новую схему, по которой мятежники и организаторы цветной революции в республике сейчас "работают". "Они перешли к индивидуальному террору против тех людей, которые говорили откровенно, которые выступали за государство", - отметил белорусский лидер.

Сегодня в Санкт-Петербурге встретились президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко. Помимо основных тем, касающихся партнёрских отношений между государствами, гость затронул и вопрос попытки организовать в республике так называемую цветную революцию.

В беседе с Путиным Лукашенко разоблачил мятежников, сеющих смуту в Белоруссии.

"Они перешли к индивидуальному террору, - отметил Лукашенко, говоря о переходе мятежников на следующий этап "революции". - Против тех людей, которые говорили откровенно, которые выступали за государство".

По словам Лукашенко, организаторы цветной революции в республике перешли на местных депутатов, пытаются запугать их, их семьи. Не гнушаются даже запугиванием детей.

"И мерзавцы подбирают время, атакуя жильё депутатов, одного из лидеров партии, когда дети дома, - рассказал Лукашенко Путину. - Пытаются надавить, запугать!"

Однако белорусский лидер уверен, что поимка злоумышленников станет лишь делом времени. И после того, как они будут вычислены и пойманы, их привлекут к ответственности по всей строгости закона.