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Лукашенко разоблачил новую террористическую схему мятежников

13 июля 2021, 14:45  •  202 • Политика
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным разоблачил новую схему, по которой мятежники и организаторы цветной революции в республике сейчас "работают". "Они перешли к индивидуальному террору против тех людей, которые говорили откровенно, которые выступали за государство", - отметил белорусский лидер.
Сегодня в Санкт-Петербурге встретились президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко. Помимо основных тем, касающихся партнёрских отношений между государствами, гость затронул и вопрос попытки организовать в республике так называемую цветную революцию.
В беседе с Путиным Лукашенко разоблачил мятежников, сеющих смуту в Белоруссии.
"Они перешли к индивидуальному террору, - отметил Лукашенко, говоря о переходе мятежников на следующий этап "революции". - Против тех людей, которые говорили откровенно, которые выступали за государство".
По словам Лукашенко, организаторы цветной революции в республике перешли на местных депутатов, пытаются запугать их, их семьи. Не гнушаются даже запугиванием детей.
"И мерзавцы подбирают время, атакуя жильё депутатов, одного из лидеров партии, когда дети дома, - рассказал Лукашенко Путину. - Пытаются надавить, запугать!"
Однако белорусский лидер уверен, что поимка злоумышленников станет лишь делом времени. И после того, как они будут вычислены и пойманы, их привлекут к ответственности по всей строгости закона.

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