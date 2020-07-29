Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Парад ВМФ России удивил: Иностранцы не поверили ни Путину, ни своим глазам
Зарубежные СМИ и их читатели о параде ВМФ России
"Приезжий сотрудник ФСБ" разоблачён: В Хабаровске раскрыли, кто спас Д...
В Госдуме раскритиковали Зеленского после разговора с Путиным
Главная / Политика

Лукашенко расценил задержание бойцов под Минском как ЧП: "Чуть ли не мы их сами сюда завезли"

29 июля 2020, 23:05  •  19 • Политика
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал случившееся в санатории под Минском задержание иностранных граждан чрезвычайным происшествием. Он также возмутился тем, что в прессе стали появляться различные версии того, как наёмники могли оказаться в республике. "Они уже, оправдываясь, говорят, что чуть ли не мы их сами сюда завезли", - заявил политик в ходе заседания Совбеза Белоруссии.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прояснил ситуацию по задержанным в ночь на 29 июля иностранцам. По его словам, иначе как чрезвычайное происшествие это охарактеризовать нельзя.
Он заслушал доклад главы Комитета безопасности республики, который подтвердил, что бойцы являются членами ЧВК "Вагнер".
"Это абсолютно точно установлено, что это компания "Вагнер"?" - переспросил президент, на что получил утвердительный ответ.
Сам Лукашенко также раскритиковал появившиеся в российских СМИ версии о том, почему бойцы оказались в санатории под Минском.
"Они уже, оправдываясь, говорят, что чуть ли не мы их сами сюда завезли. Ясно, надо же как-то оправдать свои грязные намерения", - отметил он.
Глава республики подчеркнул, что силовики должны получить соответствующие разъяснения по данному ЧП у России.
Как сообщает РИА Новости, посольство РФ получило от белорусского МИД официальное уведомление о задержании в республике 32 российских граждан.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



19
Источник
Похожие новости
29 июля 2020, 10:05
"А у меня вопрос": Майор ВСУ отправил Зеленского на три буквы
29 июля 2020, 01:05
Россию показательно заставили жить по законам США
29 июля 2020, 06:05
Шахназаров матом ответил на политическую провокацию: "Я не сторонник крайних мер, но…"
29 июля 2020, 01:05
Генеральный прокурор "взорвал" США: "Российское вмешательство - фальшивка"
29 июля 2020, 16:05
Странное исчезновение при строительстве "Северного потока - 2": СМИ вскрыли факты
29 июля 2020, 10:05
"Поезд смерти": Армия России получит ракетный комплекс, невидимый для спутников США - СМИ
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
23 июля 2020, 00:05
Сенатора США привело в замешательство "инопланетное" видео: Пусть это будут пришельцы, а не русские
23 июля 2020, 00:05
"Приехать всей стаей и начать битву": Урал стал местом побоища двух диаспор, и это уже не шутки
26 июля 2020, 00:05
Дальний Восток топят американским газом: Дегтярёв вскрыл странности с отоплением в крае
28 июля 2020, 15:05
"За чей счёт "протестный банкет"?": Раскрыт спонсор профессионалов-провокаторов в Хабаровске
25 июля 2020, 19:05
"Организовано на высшем уровне": Вскрыта ложь со "стихийным протестом" в Хабаровске
25 июля 2020, 13:05
Эстонский наёмник перед смертью раскрыл американских боевиков, воюющих в Донбассе
28 июля 2020, 23:05
Люди молчали об этом более 75 лет. У Чудского озера нашли доказательство деревенской байке
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.