Лукашенко расценил задержание бойцов под Минском как ЧП: "Чуть ли не мы их сами сюда завезли"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прояснил ситуацию по задержанным в ночь на 29 июля иностранцам. По его словам, иначе как чрезвычайное происшествие это охарактеризовать нельзя.

Он заслушал доклад главы Комитета безопасности республики, который подтвердил, что бойцы являются членами ЧВК "Вагнер".

"Это абсолютно точно установлено, что это компания "Вагнер"?" - переспросил президент, на что получил утвердительный ответ.

Сам Лукашенко также раскритиковал появившиеся в российских СМИ версии о том, почему бойцы оказались в санатории под Минском.

"Они уже, оправдываясь, говорят, что чуть ли не мы их сами сюда завезли. Ясно, надо же как-то оправдать свои грязные намерения", - отметил он.

Глава республики подчеркнул, что силовики должны получить соответствующие разъяснения по данному ЧП у России.

Как сообщает РИА Новости, посольство РФ получило от белорусского МИД официальное уведомление о задержании в республике 32 российских граждан.