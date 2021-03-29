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Лукашенко рассказал о тех, кто "косит бабки за границей"

29 марта 2021, 18:25  •  139 • Политика
Сегодня, 29 марта, президент Белоруссии Александр Лукашенко собрал совещание силовиков по вопросу общественно-политической обстановки после прошедшего в выходные так называемого Дня воли. На совещании президент поручил руководителям ведомств обеспечить в стране спокойную и безопасную жизнь для граждан.
Сегодня Александр Лукашенко на совещании по вопросам общественно-политической обстановки в стране призвал силовиков к планомерной и разъяснительной работе с гражданами. "Смотрите за порядком", - поручил президент Белоруссии. Он призвал работать каждый день, общаться с людьми и нейтрализовывать провокаторов. "Вы это делали на протяжении зимы. Поэтому есть и результат. Люди у нас не идиоты. Они же прекрасно видят, что кто-то, как они говорят, "бабки косит за границей", - добавил Лукашенко. Намёк лидера Белоруссии достаточно ясно показал, что он имеет в виду своего политического оппонента на прошедших в прошлом году выборах Светлану Тихановскую.
"Ясно, кто сидит на этих потоках. И люди говорят: что вы нас на вилы бросаете, а сами там эти деньги по карманам раскладываете? Они чувствуют, что их просто подставляют, и мы это видим внутри страны", - заключил белорусский президент.
Итогом совещания по общественно-политической обстановке с руководителями силовых ведомств после прошедшего Дня воли стал наказ Александра Лукашенко обеспечить в стране безопасную жизнь для белорусов и не допустить провокаций, которые планировались на прошедшие выходные.
Ранее широко анонсированная оппозиционными СМИ массовая акция протеста в Белоруссии провалилась, поскольку никто не вышел на шествия в поддержку покинувшей страну Светланы Тихановской.

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