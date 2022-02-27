Лукашенко рассказал о странностях Зеленского и звонках из Украины: "Стою между вами"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал об обращении к нему элиты Украины с просьбой организовать переговоры с Россией.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о странностях в поведении занимающего пост главы Украины Владимира Зеленского.

По словам Лукашенко, два дня назад президент России Владимир Путин обратился к нему с просьбой содействовать переговорам с руководством Украины.

Пару дней назад звонит президент России: Поможешь? - Ну какие вопросы. Согласились на все пункты, которые я перечислил. Путин звонит: они отказались!

- пояснил Лукашенко.

Президент Белоруссии заявил, что пытался связаться с Зеленским по поводу организации встречи с делегацией России в Гомеле. По его словам, Зеленский на предложение о переговорах в Гомеле ответил: "Возможно, переговорим".

Лукашенко выразил предположение, что Владимир Зеленский "неадекватен", передает ТАСС.

Лукашенко также пояснид журналистам, что представители украинской элиты просили его позвонить Зеленскому, сказать, чтобы остановился:

Вчера поздно вечером на меня выходили (не буду называть фамилии) украинцы с элиты, те, кто находится под руками. Начали упрекать! Большинство украинцев стали просить, суть: станьте между нами! Я с первого дня стою между вами. Но с одной стороны есть какая-то сторона, а вас я не вижу.

Также Лукашенко прокомментировал обвинения Зеленского по отношению к Белоруссии: "К белорусскому народу есть кому обращаться. Пусть обращается к украинскому народу и отвечает за то, что происходит сегодня в Украине".

Как ранее сообщал Царьград, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что украинская сторона сама выбрала Гомель для переговоров с Москвой.

Известно, что делегация России уже прибыла в Белоруссию.