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Лукашенко рассказал о странностях Зеленского и звонках из Украины: "Стою между вами"
27 февраля 2022, 13:00 • 54 • Политика
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал об обращении к нему элиты Украины с просьбой организовать переговоры с Россией.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о странностях в поведении занимающего пост главы Украины Владимира Зеленского.
По словам Лукашенко, два дня назад президент России Владимир Путин обратился к нему с просьбой содействовать переговорам с руководством Украины.
- пояснил Лукашенко.
Президент Белоруссии заявил, что пытался связаться с Зеленским по поводу организации встречи с делегацией России в Гомеле. По его словам, Зеленский на предложение о переговорах в Гомеле ответил: "Возможно, переговорим".
Лукашенко выразил предположение, что Владимир Зеленский "неадекватен", передает ТАСС.
Лукашенко также пояснид журналистам, что представители украинской элиты просили его позвонить Зеленскому, сказать, чтобы остановился:
Вчера поздно вечером на меня выходили (не буду называть фамилии) украинцы с элиты, те, кто находится под руками. Начали упрекать! Большинство украинцев стали просить, суть: станьте между нами! Я с первого дня стою между вами. Но с одной стороны есть какая-то сторона, а вас я не вижу.
Также Лукашенко прокомментировал обвинения Зеленского по отношению к Белоруссии: "К белорусскому народу есть кому обращаться. Пусть обращается к украинскому народу и отвечает за то, что происходит сегодня в Украине".
Как ранее сообщал Царьград, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что украинская сторона сама выбрала Гомель для переговоров с Москвой.
Известно, что делегация России уже прибыла в Белоруссию.
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