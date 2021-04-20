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Лукашенко рассказал о сожалениях Путина по поводу Украины

20 апреля 2021, 14:45  •  174 • Политика
Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by
Москва делала Киеву хорошие предложения по Донбассу, но в Незалежной их отвергли под давлением США
Украинцы – не чужие люди для Белоруссии, поэтому Минск всегда готов помочь Киеву. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко, принимая депутата Верховной рады Украины Евгения Шевченко.
Лукашенко напомнил, как на фоне конфликта в Донбассе в Белоруссию устремились украинцы. Республика приняла 150 тысяч человек, предоставила им соцпакет и равные с гражданами РБ права. На внешнеполитической арене Лукашенко тоже всегда старался помочь: никогда не отказывал ни Петру Порошенко, ни Владимиру Зеленскому в просьбах помочь или выступить в качестве посредника.
"С президентом РФ Путиным у меня было много разговоров об Украине. Вот какая бы ни была встреча у меня с Путиным, мы всегда говорим об Украине. И поверьте, это искренне, с сожалением мы говорим о том, что происходит в Украине и вокруг Украины",
– приводит "БелТА" слова Лукашенко. Президент РБ, в частности, рассказал, как лично передавал Порошенко предложения Путина по Донбассу: "Хорошие были предложения", – оценил Лукашенко. Однако Порошенко их не принял.
"Я тогда впервые понял однозначно, что политики украинские, руководство не самостоятельны", – сказал Лукашенко, намекнув на влияние Вашингтона на Киев.
При этом белорусский лидер признал, что в политике могут быть "разные нюансы", точки зрения не всегда совпадают. Главное, что украинцы должны себе уяснить: их никто не собирается "порабощать". Три славянских народа – белорусы, украинцы и россияне – должны быть вместе.
"В этой политике побеждает не просто сильнейший, но тот, кто умнее. И тот, кто будет использовать ситуацию таким образом, чтобы повернуть все в лучшую сторону",
– подчеркнул Лукашенко, уточнив, что имеет в виду, в том числе, и ситуацию в Донбассе. Для ее урегулирования он призвал Киев придерживаться Минских соглашений.
Ранее в Киеве заявили, что Лукашенко нанес по белорусско-украинском отношениям сильный удар, отказавшись выдать 33 россиян, задержанных под Минском.

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