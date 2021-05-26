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Лукашенко рассказал о секретном разговоре Путина и Байдена: "Пришлось оправдываться"
26 мая 2021, 19:00 • 249 • Политика
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о секретном разговоре Путина и Байдена. Политику "пришлось оправдываться" за то, что американцы обсуждают Белоруссию с Москвой.
По словам Лукашенко, во время телефонного звонка президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин обсудили ситуацию в Белоруссии. Как передаёт агентство "БелТА", белорусскому лидеру пришлось оправдываться за эту ситуацию.
Он также предложил лидерам двух стран провести встречу в Минске, если они захотят вновь обсудить Белоруссию. Политик пообещал организовать саммит на достойном уровне.
Напомним, что большинство западных стран осудили Белоруссию, которая задержала пассажира самолёта Афины - Вильнюс, вынужденно севшего в Минске из-за сообщения о бомбе. Им оказался основатель NEXTA - Telegram-канала, который признан экстремистским в Белоруссии. Евросоюз принял решение запретить белорусским авиакомпаниям летать на территории ЕС, а ряд европейских перевозчиков перестали летать через Белоруссию.
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