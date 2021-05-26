Лукашенко рассказал о секретном разговоре Путина и Байдена: "Пришлось оправдываться"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о секретном разговоре Путина и Байдена. Политику "пришлось оправдываться" за то, что американцы обсуждают Белоруссию с Москвой.

По словам Лукашенко, во время телефонного звонка президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин обсудили ситуацию в Белоруссии. Как передаёт агентство "БелТА", белорусскому лидеру пришлось оправдываться за эту ситуацию.

Путин очень порядочно поступил. Он мне потом звонил и извинялся, что без разрешения обсуждал Беларусь. Я говорю: "Да за это тебе спасибо, что ты ему так сказал". Поэтому пусть поговорят по Беларуси, хоть будет знать, где она, - отметил Лукашенко.

Он также предложил лидерам двух стран провести встречу в Минске, если они захотят вновь обсудить Белоруссию. Политик пообещал организовать саммит на достойном уровне.

Напомним, что большинство западных стран осудили Белоруссию, которая задержала пассажира самолёта Афины - Вильнюс, вынужденно севшего в Минске из-за сообщения о бомбе. Им оказался основатель NEXTA - Telegram-канала, который признан экстремистским в Белоруссии. Евросоюз принял решение запретить белорусским авиакомпаниям летать на территории ЕС, а ряд европейских перевозчиков перестали летать через Белоруссию.