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Лукашенко рассказал о роли "Белавиа" в миграционном кризисе
10 ноября 2021, 12:55 • 116 • Политика
Аэропорты Белоруссии открыты для азиатских стран
Транзитом граждан азиатских стран занимается "мафиозная структура", действующая в Евросоюзе. Белорусские авиакомпании не задействованы в перевозке мигрантов. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Глава государства дал интервью российскому журналу "Национальная оборона". Он представил свое видение миграционного кризиса, эскалация которого началась в минувший понедельник, 8 ноября.
Белорусский правитель возложил на Запад ответственность за разрушение родных мест мигрантов, которые теперь вынуждены переселяться в другие страны. По его словам, беженцы стремятся попасть в Евросоюз через территорию Белоруссии, куда прилетают на законных основаниях.
"Они прилетают в аэропорт, в который коллективный Запад никого не пускает из своих компаний", – отметил Лукашенко.
Глава государства также подчеркнул, что после западных санкций Белоруссия осталась открытой для жителей "разбомбленных стран" Ближнего Востока. Также рейсы совершаются в Россию и Китай. Меж тем, по словам президента РБ, "Белавиа" не участвует в перевозке мигрантов.
Отметим, что Евросоюз считает эскалацию миграционного кризиса на границе с Польшей началом "гибридной войны". На следующей неделе главы МИД ЕС должны провести совещание, чтобы решить вопрос о новых санкциях против Белоруссии. Ответственность за переброску нелегалов они возлагают на Лукашенко.
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