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Лукашенко рассказал о приходе «украинского» климата в Белоруссию

14 февраля 2020, 17:24  •  63 • Украина
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе посещения Гомельской области рассказал, что в стране изменились климатические условия и аграриям необходимо выращивать культуры, которые растут южнее — на Украине.
 
Reuters
 

«Климат поменялся. Мы уже убедились однозначно. Значит, надо возделывать то, что возделывает Украина», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.

Он попросил местные власти определиться с перечнем культур. 

«Сегодня уже абсолютно понятно, особенно гомельчанам, что климат резко изменился. Вы уже живёте в климатической зоне, как раньше было южнее Киева», — сказал он.

Лукашенко отметил, что выращивает на своём участке нетипичную для Белоруссии культуру — арбузы, но возделывает и традиционную — картофель.

«Я лично даже занимаюсь этим для души, ищу новые сорта», — добавил президент.

Также Лукашенко рассказал о проблемах экологии.

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