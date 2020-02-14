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Лукашенко рассказал о приходе «украинского» климата в Белоруссию
14 февраля 2020, 17:24 • 63 • Украина
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе посещения Гомельской области рассказал, что в стране изменились климатические условия и аграриям необходимо выращивать культуры, которые растут южнее — на Украине.
Reuters
«Климат поменялся. Мы уже убедились однозначно. Значит, надо возделывать то, что возделывает Украина», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.
Он попросил местные власти определиться с перечнем культур.
«Сегодня уже абсолютно понятно, особенно гомельчанам, что климат резко изменился. Вы уже живёте в климатической зоне, как раньше было южнее Киева», — сказал он.
Лукашенко отметил, что выращивает на своём участке нетипичную для Белоруссии культуру — арбузы, но возделывает и традиционную — картофель.
«Я лично даже занимаюсь этим для души, ищу новые сорта», — добавил президент.
Также Лукашенко рассказал о проблемах экологии.
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