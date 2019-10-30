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Лукашенко рассказал, как остановил декоммунизацию в Белоруссии
30 октября 2019, 18:09 • 22 • Украина
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, как остановил декоммунизацию в Белоруссии.
© Jörg Carstensen/dpa globallookpress.com
«Я это остановил сразу. У нас готовы были тоже сносить памятники, провести декоммунизацию, люстрацию — я это остановил... Сегодня начали все возвращаться к тому, что критикуют: вот, памятники снесли. Мы никому не снесли, сохранили», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.
Он отметил, что Белоруссия выиграла от того, что в стране не стали проводить декоммунизацию.
По его словам, страна не отказалась от своего исторического прошлого и продолжает отмечать праздник 7 ноября.
Лукашенко считает, что цели революции 1917 года были благородными.
«Хорошие цели: что-то народу, что-то крестьянам, злодеев и олигархов к стенке, повесить — это всё было, но было и много чего хорошего», — отметил президент.
Также Лукашенко рассказал о том, что намерен прорубить окно в Европу.
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