Лукашенко рассказал, как людей разворачивали на границе: "Ну не пустили и не пустили"

Александр Лукашенко, говоря об ограничении доступа в страну, сослался на информацию, предоставленную ему Государственным пограничным комитетом. Он сообщил, что за ночь и утро во въезде в Белоруссию было отказано 170 гражданам.

"На границе контроль очень серьёзный", - добавил белорусский лидер.

По его словам, некоторые желающие въехать в страну показывали фальшивые визы. Были и те, кто так и не смог сформулировать, зачем едет в Белоруссию. Лукашенко отметил, что на российско-белорусском участке границы наблюдение было усилено из-за "последних событий".

"Некоторые и рады были, что их не пустили в страну. Видимо, деньги заплатили людям, они ехали - ну не пустили и не пустили, взятки гладки", - отметил Александр Лукашенко.

Среди 170 человек было много украинцев и поляков. Некоторых уже ранее выдворяли из Белоруссии, пояснил глава государства.

9 августа в Белоруссии проходит последний и основной день голосования. Граждане выбирают президента своей страны. Выборы уже признаны состоявшимися, так как явка превысила положенный порог. По данным на 16:00, свои голоса за кандидатов отдали свыше 73% жителей страны.