Лукашенко рассказал, как его окружили турецкие истребители: "Что такое?"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил американского лидера провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным не в Швейцарии, а в Белоруссии. В этой связи, заявил Лукашенко, он готов предоставить авиакортеж Байдену. К примеру, таким сопровождением его лично встречали когда-то в Турции. "Смотрю в окно, слева-справа F-16", - поделился политик.

Глава белорусского государства пригласил провести переговоры президентов США и России в Минске. Александр Лукашенко заявил, что Минск готов предоставить сопровождение борту №1 американского лидера.

"Ну а может быть, рискнёт (Байден. - Прим. ред.). Мы же запросто посадить самолёт можем", - иронично отметил политик.

Президент Белоруссии указал, что истребители готовы взять на сопровождение борт и безопасно организовать перелёт вплоть до Минска таким кортежем. Припомнил Лукашенко, что его когда-то встречали и в Турции.

"Смотрю в окно, Господи, слева-справа F-16 летят… Думаю, что такое? Но у них принято было - высокий гость, сопровождение истребителей", - объяснил он.

Накануне Москва и Вашингтон официально подтвердили, что саммит президентов России и США состоится 16 июня в Женеве. Ожидается, что Путин и Байден обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты.