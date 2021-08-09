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Лукашенко рассказал, как был готов сорвать Беловежское соглашение

09 августа 2021, 18:35  •  112 • В мире
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что предлагал Михаилу Горбачёву спасти Советский Союз.
Белорусский лидер Александр Лукашенко рассказал, как он, ещё будучи депутатом, предлагал сорвать подписание Беловежского соглашения и спасти СССР.
По его словам, если бы Михаил Горбачёв его послушал, то никакого бы развала не случилось.
"Когда они приехали в Беловежскую Пущу, у нас было заседание парламента, я поднял этот вопрос. Я предлагал: "Разрешите, я выеду на границу, я там служил, и к утру всё будет изолировано", - объяснил он.
Так, Лукашенко предлагал выключить телефонную связь, а на саму резиденцию подвозить спиртное.
"Никакие телефоны работать не будут, баня будет работать, спиртное будем подвозить машинами, и они даже не будут стараться никому звонить". Не послушали!" - вспомнил он.
Лукашенко отметил, что никакой "романтики момента" в Беловежской Пуще не было - всё было прозаично и буднично.
"Они пили, ужас что творилось, сплошная бытовуха. В баню сходили, выпили, забыли, подписали, опять забыли. Позвонили дедушке Бушу, доложили. А там элементарно было всё: колючей проволокой, телефоны отключили - и пишите ещё что-нибудь. И остался бы Горбачёв и Нурсултан, который не успел приехать. Но наши струсили!" - эмоционально отметил он, добавив, что сейчас смысла нет вспоминать те времена. "Что это уже вспоминать, это уже не вернёшь", - констатировал глава Белоруссии.

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