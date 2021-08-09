Лукашенко рассказал, как был готов сорвать Беловежское соглашение

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что предлагал Михаилу Горбачёву спасти Советский Союз.

Белорусский лидер Александр Лукашенко рассказал, как он, ещё будучи депутатом, предлагал сорвать подписание Беловежского соглашения и спасти СССР.

По его словам, если бы Михаил Горбачёв его послушал, то никакого бы развала не случилось.

"Когда они приехали в Беловежскую Пущу, у нас было заседание парламента, я поднял этот вопрос. Я предлагал: "Разрешите, я выеду на границу, я там служил, и к утру всё будет изолировано", - объяснил он.

Так, Лукашенко предлагал выключить телефонную связь, а на саму резиденцию подвозить спиртное.

"Никакие телефоны работать не будут, баня будет работать, спиртное будем подвозить машинами, и они даже не будут стараться никому звонить". Не послушали!" - вспомнил он.

Лукашенко отметил, что никакой "романтики момента" в Беловежской Пуще не было - всё было прозаично и буднично.

"Они пили, ужас что творилось, сплошная бытовуха. В баню сходили, выпили, забыли, подписали, опять забыли. Позвонили дедушке Бушу, доложили. А там элементарно было всё: колючей проволокой, телефоны отключили - и пишите ещё что-нибудь. И остался бы Горбачёв и Нурсултан, который не успел приехать. Но наши струсили!" - эмоционально отметил он, добавив, что сейчас смысла нет вспоминать те времена. "Что это уже вспоминать, это уже не вернёшь", - констатировал глава Белоруссии.