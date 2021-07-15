Лукашенко расширил функции Совебеза Белоруссии в случае "чрезвычайного положения"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко утвердил поправки в законодательство о защите конституционного строя страны. Согласно им, вносятся поправки в закон "О чрезвычайном положении", которые расширяют функции Совета безопасности Белоруссии.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко утвердил поправки в законодательство по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя страны, сообщает пресс-служба главы государства.

В частности, Лукашенко подписал закон "Об изменении законов по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя", который предполагает внесение поправок в закон "О чрезвычайном положении".

В частности, роль Совбеза вырастет при решении вопросов защиты независимости, территориальной целостности, суверенитета и конституционного строя республики.