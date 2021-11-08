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Лукашенко расплатится новыми санкциями за польских мигрантов

08 ноября 2021, 17:10  •  85 • Политика
Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by
В Германии уверены, что Белоруссия намеренно усиливает кризис на границе ЕС
Евросоюз готов расширить санкции в отношении Белоруссии. Такой ответ может последовать после того, как на белорусско-польской границе обострилась проблема с беженцами.
В понедельник, 8 ноября, около тысячи выходцев из стран Ближнего Востока с вещами и маленькими детьми направились к белорусско-польской границе, чтобы потом попасть в ЕС и, в частности, в Германию. В Варшаве в связи с этим отправили к границе 12 тыс. силовиков. На помощь Польше командировала войска и соседняя Литва.
Комментируя эту ситуацию, представитель МИД ФРГ Андреа Зассе заявила, что в Берлине очень обеспокоены происходящим.
"Режим Лукашенко по-прежнему призывает мигрантов в Белоруссию и отправляет в опасное путешествие в направлении ЕС. Есть доказательства, что режим в Минске постоянно направляет людей к границе",
– цитирует дипломата РИА "Новости". По словам Зассе, ответ Минску будет единым от всех стран Евросоюза. В том числе, могут быть расширены санкции в отношении Белоруссии, не исключено ограничение авиасообщения. Решение планируется объявить после заседания глав МИД ЕС, которое состоится через неделю, 15 ноября.
Ранее в Минске отметили, что Запад использует миграционный кризис в качестве предлога для санкций против Белоруссии. По словам главы департамента по авиации Артема Сикорского, история с самолетом Ryanair провалилась, но чтобы оправдать закрытое небо, в Европе раздувают историю с беженцами.

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