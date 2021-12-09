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Лукашенко раскрыл замысел по созданию блока у границ России: "Скажу прямо"

09 декабря 2021, 21:40  •  111 • В мире
Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что причиной давления на республику являются американские планы установить военный блок на рубежах с Россией.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, в чём причины такого давления Запада на республику. По его мнению, речь идёт о замысле США установить так называемый Балто-Черноморский пояс.
При этом, пояснил лидер республики, за счёт Белоруссии американские стратеги хотят полностью замкнуть этот пояс и установить блок. И этот блок должен быть на границе с Россией, рядом со Смоленском, обозначил Лукашенко.
По его мнению, именно в этом и заключены глубинные причины давления на Минск.
"За счёт Беларуси хотят полностью замкнуть Балто-Черноморский пояс и создать блок с границей на востоке возле Смоленска. Для дальнейшего давления и, скажу прямо, продвижения в Россию", - заявил Лукашенко.

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