|
Лукашенко раскрыл замысел по созданию блока у границ России: "Скажу прямо"
09 декабря 2021, 21:40 • 111 • В мире
Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что причиной давления на республику являются американские планы установить военный блок на рубежах с Россией.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, в чём причины такого давления Запада на республику. По его мнению, речь идёт о замысле США установить так называемый Балто-Черноморский пояс.
При этом, пояснил лидер республики, за счёт Белоруссии американские стратеги хотят полностью замкнуть этот пояс и установить блок. И этот блок должен быть на границе с Россией, рядом со Смоленском, обозначил Лукашенко.
По его мнению, именно в этом и заключены глубинные причины давления на Минск.
"За счёт Беларуси хотят полностью замкнуть Балто-Черноморский пояс и создать блок с границей на востоке возле Смоленска. Для дальнейшего давления и, скажу прямо, продвижения в Россию", - заявил Лукашенко.
Подпишитесь на нас
111
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
08 декабря 2021, 00:10
|
05 декабря 2021, 05:40
|
06 декабря 2021, 07:55
|
06 декабря 2021, 00:50
|
08 декабря 2021, 01:55
|
09 декабря 2021, 09:25
|
07 декабря 2021, 22:25