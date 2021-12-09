Лукашенко раскрыл замысел по созданию блока у границ России: "Скажу прямо"

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что причиной давления на республику являются американские планы установить военный блок на рубежах с Россией.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, в чём причины такого давления Запада на республику. По его мнению, речь идёт о замысле США установить так называемый Балто-Черноморский пояс.

При этом, пояснил лидер республики, за счёт Белоруссии американские стратеги хотят полностью замкнуть этот пояс и установить блок. И этот блок должен быть на границе с Россией, рядом со Смоленском, обозначил Лукашенко.

По его мнению, именно в этом и заключены глубинные причины давления на Минск.

"За счёт Беларуси хотят полностью замкнуть Балто-Черноморский пояс и создать блок с границей на востоке возле Смоленска. Для дальнейшего давления и, скажу прямо, продвижения в Россию", - заявил Лукашенко.