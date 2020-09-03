Лукашенко раскрыл вранье Меркель о Навальном

Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com

Белорусские спецслужбы подслушали разговор западных лидеров

Заявление канцлера ФРГ Ангелы Меркель о том, что российского блогера Алексей Навального отравили токсином группы "Новичок", является фальсификацией. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил главе правительства России Михаилу Мишустину на встрече в Минске 3 сентября.

По словам Лукашенко, спецслужбы Белоруссии перехватили телефонный разговор "Варшавы и Берлина", передает телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти". Из беседы стало понятно, что обвинения в адрес России не имеют доказательств. Их цель – сделать "пакость" Москве перед региональными выборами в РФ в сентябре 2020 года, а также чтобы отвлечь от проблем Белоруссии.

Запись разговора имеется, подчеркнул Лукашенко.

"Интересный разговор, который – я вам дам почитать его, мы подготовим и направим в ФСБ – отчетливо говорит о том, что это фальсификация. Никакого отравления Навального не было", – цитирует Лукашенко БелТА.

В Минске уточнили, что активно перехватывают сообщения в радиоэфире на западных рубежах республики, чтобы вовремя предупредить угрозу со стороны скопившихся там подразделений НАТО. Разговор, о котором Лукашенко сообщил Мишустину, состоялся за пару дней до того, как Берлин выдвинул обвинения о покушении на Навального.

Навальный попал в больницу Омска 20 августа. По требованию жены активиста 22 августа перевезли в клинику "Шарите" в Германии. В среду, 2 сентября канцлер ФРГ Меркель заявила, что, по ее данным, Навального отравили нервно-паралитическим веществом типа "Новичок", который относится к химическому оружию.

Российские врачи, а также создатель "Новичка" усомнились в выводах немецкой стороны. В Кремле попросили Берлин предоставить доказательства.