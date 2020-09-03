Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Над Ефремовым захлопнулась крышка гроба": Сатановский вынес "при...
Тихановская ушла: Оппозиционер признался, что в неё не верили даже свои
"Англосаксы не прощают, если их водят за нос": Политолог назвал единст...
Вассерман объяснил европейский план насчёт Тихановской
Главная / Политика

Лукашенко раскрыл вранье Меркель о Навальном

03 сентября 2020, 14:20  •  161 • Политика
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Белорусские спецслужбы подслушали разговор западных лидеров
Заявление канцлера ФРГ Ангелы Меркель о том, что российского блогера Алексей Навального отравили токсином группы "Новичок", является фальсификацией. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил главе правительства России Михаилу Мишустину на встрече в Минске 3 сентября.
По словам Лукашенко, спецслужбы Белоруссии перехватили телефонный разговор "Варшавы и Берлина", передает телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти". Из беседы стало понятно, что обвинения в адрес России не имеют доказательств. Их цель – сделать "пакость" Москве перед региональными выборами в РФ в сентябре 2020 года, а также чтобы отвлечь от проблем Белоруссии.
Запись разговора имеется, подчеркнул Лукашенко.
"Интересный разговор, который – я вам дам почитать его, мы подготовим и направим в ФСБ – отчетливо говорит о том, что это фальсификация. Никакого отравления Навального не было", – цитирует Лукашенко БелТА.
В Минске уточнили, что активно перехватывают сообщения в радиоэфире на западных рубежах республики, чтобы вовремя предупредить угрозу со стороны скопившихся там подразделений НАТО. Разговор, о котором Лукашенко сообщил Мишустину, состоялся за пару дней до того, как Берлин выдвинул обвинения о покушении на Навального.
Навальный попал в больницу Омска 20 августа. По требованию жены активиста 22 августа перевезли в клинику "Шарите" в Германии. В среду, 2 сентября канцлер ФРГ Меркель заявила, что, по ее данным, Навального отравили нервно-паралитическим веществом типа "Новичок", который относится к химическому оружию.
Российские врачи, а также создатель "Новичка" усомнились в выводах немецкой стороны. В Кремле попросили Берлин предоставить доказательства.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



161
Источник
Похожие новости
03 сентября 2020, 01:30
Выгодно исключительно одному человеку: В отравлении Навального обнаружили "самое парадоксальное"
03 сентября 2020, 03:20
Улизнул, как Тихановская - тайком в ночи: Ещё один лидер оппозиции сбежал из Белоруссии
03 сентября 2020, 05:10
Симоньян указала на "непреложный факт" в истории с Навальным
03 сентября 2020, 05:10
Консулы Польши устроили скандал в Твери, но оскандалились сами: "Жертвы" НКВД оказались выдумкой
03 сентября 2020, 08:50
Вскрылись планы Лукашенко по объединению Белоруссии и Украины
03 сентября 2020, 01:30
Депутат бундестага: Навальный - "отработанный материал", от которого пытаются избавиться
Новости партнеров
 
Выбор дня
03 сентября 2020, 01:30
Выгодно исключительно одному человеку: В отравлении Навального обнаружили "самое...
03 сентября 2020, 03:20
Улизнул, как Тихановская - тайком в ночи: Ещё один лидер оппозиции сбежал из Белорусс...
03 сентября 2020, 05:10
Симоньян указала на "непреложный факт" в истории с Навальным
03 сентября 2020, 05:10
Консулы Польши устроили скандал в Твери, но оскандалились сами: "Жертвы" НК...
03 сентября 2020, 08:50
Вскрылись планы Лукашенко по объединению Белоруссии и Украины
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
02 сентября 2020, 02:35
Вассерман объяснил европейский план насчёт Тихановской
29 августа 2020, 07:50
К вооружённому нападению на микроавтобус ОПЗЖ причастны около 50 радикалов
01 сентября 2020, 22:55
Сбежавший в США экс-советник Путина раскрыл тайный план Кремля в Белоруссии
03 сентября 2020, 01:30
Выгодно исключительно одному человеку: В отравлении Навального обнаружили "самое парадоксальное"
27 августа 2020, 22:50
Путин на открытии "Тавриды" задел Украину за живое
01 сентября 2020, 03:40
Тихановская ушла: Оппозиционер признался, что в неё не верили даже свои
01 сентября 2020, 01:50
"Над Ефремовым захлопнулась крышка гроба": Сатановский вынес "приговор" актёру
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.