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Лукашенко раскрыл тайну: Кто будет главой Белоруссии, если президента застрелили
24 апреля 2021, 15:55 • 238 • Политика
Александр Лукашенко сообщил о том, кто возглавит Белоруссию на случай, если президент будет убит. По его словам, "Совет безопасности будет наделён полномочиями".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал подписать декрет, согласно которому в случае убийства главы государства все полномочия будут переданы Совету безопасности.
Очевидно, это и есть та самая тайна, которую ранее пообещал раскрыть Лукашенко, отметив, что у спонсируемой из-за рубежа оппозиции ничего не получится.
И вот очевидно, что это решение принято. На подходе необходимый документ - декрет, оговаривающий схему того, "как будет выстроена власть в Беларуси". Информацию о том, что данный декрет будет подписан, подтвердил сам белорусский лидер.
Такие решения, подчеркнул Лукашенко, в этом случае должен принимать Совет безопасности.
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