Лукашенко раскрыл тайну: Кто будет главой Белоруссии, если президента застрелили

Александр Лукашенко сообщил о том, кто возглавит Белоруссию на случай, если президент будет убит. По его словам, "Совет безопасности будет наделён полномочиями".

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал подписать декрет, согласно которому в случае убийства главы государства все полномочия будут переданы Совету безопасности.

Очевидно, это и есть та самая тайна, которую ранее пообещал раскрыть Лукашенко, отметив, что у спонсируемой из-за рубежа оппозиции ничего не получится.

"В ближайшее время, я принял решение, мы его сейчас формализуем, я озвучу. Это будет одно из принципиальных моих решений за четверть века президентства. Это будет очень серьёзно", - обещал ранее Лукашенко.

И вот очевидно, что это решение принято. На подходе необходимый документ - декрет, оговаривающий схему того, "как будет выстроена власть в Беларуси". Информацию о том, что данный декрет будет подписан, подтвердил сам белорусский лидер.

"Президента застрелили - назавтра Совет безопасности будет наделён полномочиями, - приоткрыл он важную часть передачи полномочий власти в республике при экстренной ситуации. - Надо водить чрезвычайное положение мгновенно, вплоть до военного, если кто-то на границе шевельнётся".

Такие решения, подчеркнул Лукашенко, в этом случае должен принимать Совет безопасности.