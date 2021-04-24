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Лукашенко раскрыл тайну: Кто будет главой Белоруссии, если президента застрелили

24 апреля 2021, 15:55  •  238 • Политика
Александр Лукашенко сообщил о том, кто возглавит Белоруссию на случай, если президент будет убит. По его словам, "Совет безопасности будет наделён полномочиями".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал подписать декрет, согласно которому в случае убийства главы государства все полномочия будут переданы Совету безопасности.
Очевидно, это и есть та самая тайна, которую ранее пообещал раскрыть Лукашенко, отметив, что у спонсируемой из-за рубежа оппозиции ничего не получится.
"В ближайшее время, я принял решение, мы его сейчас формализуем, я озвучу. Это будет одно из принципиальных моих решений за четверть века президентства. Это будет очень серьёзно", - обещал ранее Лукашенко.
И вот очевидно, что это решение принято. На подходе необходимый документ - декрет, оговаривающий схему того, "как будет выстроена власть в Беларуси". Информацию о том, что данный декрет будет подписан, подтвердил сам белорусский лидер.
"Президента застрелили - назавтра Совет безопасности будет наделён полномочиями, - приоткрыл он важную часть передачи полномочий власти в республике при экстренной ситуации. - Надо водить чрезвычайное положение мгновенно, вплоть до военного, если кто-то на границе шевельнётся".
Такие решения, подчеркнул Лукашенко, в этом случае должен принимать Совет безопасности.

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