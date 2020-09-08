Лукашенко раскрыл секрет "выдворяемой" из Белоруссии Колесниковой: Правильно сделали

Во время интервью Александр Лукашенко раскрыл секрет Колесниковой, которую, по словам её соратников, пытались выдворить из страны. Он отметил, что на Украине у Колесниковой живёт сестра, куда та и попыталась сбежать. Об этом рассказала журналист Ольга Скабеева.

По словам журналистки, Лукашенко заявил, что "как пограничник" считает, что оппозиционерку задержали правильно.

Ранее источник "Интерфакса" рассказал, что, по его данным, произошло с белорусской оппозиционеркой Марией Колесниковой. По данным собеседника журналистов, она не пересекала границу Украины. Источник уверен, что женщину увозили из Белоруссии принудительно, во время депортации она порвала свой паспорт.

"При попытке фактической депортации она порвала паспорт и не могла быть пропущена пограничниками на территорию Украины", - цитирует информагентство.