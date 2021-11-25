Лукашенко раскрыл планы США: "Приблизиться к Москве"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскрыл планы США по дестабилизации России и всего постсоветского пространства. "Им надо приблизиться к Москве", - отметил он.

Об этом глава государства заявил, выступая на заседании Конституционной комиссии и рабочей группы по доработке проекта Конституции. По его словам, США пытаются руками украинцев, поляков и прибалтов развязать настоящую войну в СНГ, чтобы лишить Россию поддержки соседей.

Ведь Белоруссия и Украина стоят на подступах к России. И чтобы добраться до русских, американцам приходится откалывать эти территории. Украину Штаты уже откололи, превратив её в "антиРоссию".

Им надо приблизиться к Москве. И тут вот "балкон" этот опять остался, мешает им, надо его срезать. И будут резать,

- цитирует Лукашенко агентство "БелТА".

Политик также прокомментировал сложившийся в Европе миграционный кризис. По его словам, мигранты ищут коридор, чтобы попасть в ЕС, и выбрали Белоруссию. А Польша воспользовалась бедой этих людей в своих стратегических целях. Варшава уже открыто говорит о намерении подключить НАТО.

При этом Лукашенко подчеркнул, что в войне заинтересованы только США. Европе конфликт у своих границ совершенно не нужен.

"Стоять намертво"

В Генштабе Белоруссии на днях указали, что близ госграницы идёт нарастание военной активности. Страны Европы предлагают Польше перебросить своих военных на рубежи "для сдерживания мигрантов". В этой связи официальный Минск сообщил о необходимости коррекции подготовки вооружённых сил республики. Кроме того, белорусы рассчитывают и на поддержку Москвы. Как ранее заявлял министр обороны республики Виктор Хренин, у стран в рамках Союзного государства есть региональная группировка войск.

"Как сказал президент, будет хоть вся российская армия. Потому что мы не хотим войны, мы не хотим каких-то проблем, но и за свою землю мы будем стоять намертво", - отмечал он.

Ядерный сценарий

В Минобороны России также констатировали: США и их союзники наращивают свою мощь на наших рубежах. Как ранее отмечал глава ведомства Сергей Шойгу, иностранные военные уже отрабатывали ядерный удар в считаных километрах от границы России.

ВВС США проводили тренировку практически одновременно с западного и восточного направлений, указал министр. Кроме того, добавлял он, западные вооружённые силы наращивают число подлётов к нашим рубежам. Разница по сравнению даже с 2020 годом очевидна. Царьград отслеживает ситуацию - подробнее о том, к чему готовится Запад, читайте в нашем специальном разделе "Угрозы США и Европы".