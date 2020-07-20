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Лукашенко раскрыл планы оппозиции по свержению власти
20 июля 2020, 12:00 • 80 • Политика
Президент сравнил протесты в Белоруссии с атакой на Дом правительства
У оппонентов Александра Лукашенко есть план по силовому свержению власти, считает лидер республики. Президент предупредил о возможном госперевороте на фоне протестов в стране и сравнил их с событиями 2010 года.
"Вариант свержения существующего правительства или же расшатывания обстановки остается по-прежнему актуален",
– сказал Лукашенко во время посещения 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады.
Президент напомнил, что подобные события страна уже проходила. По словам белорусского лидера, тогда все начиналось с целью "поставить на колени", но этого не вышло – не повлияли даже санкции. Лукашенко пояснил, что в 2010 г. 400 "агрессивных боевиков" атаковали Дом правительства, сообщает ОНТ.
На прошлой неделе штабы оппозиционных кандидатов в президенты Белоруссии решили объединить свои усилия на выборах, передает Tut.by. При этом речь идет о наиболее серьезных противниках Александра Лукашенко, одна из них – Светлана Тихановская.
Одна из белорусских партий и вовсе призвала отказаться от участия в выборах из-за якобы заранее известного результата и высокого протестного уровня избирательной кампании.
Ранее оппонентов Лукашенко на предстоящих выборах заподозрили в работе на президента.
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