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Лукашенко раскрыл план теракта в Белоруссии: "Даже на судей уже покатили"

22 декабря 2021, 17:10  •  79 • Политика
Лукашенко заявил о задержании членов группировки, готовивших теракты.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране задержана некая группа лиц, участвовавших в подготовке теракта. Ещё один человек скрылся, добавил президент Белоруссии.
Александр Лукашенко пояснил, что получил доклад от министра внутренних дел страны. Задержание провели накануне.
"Мы просто наблюдали и ждали, когда они под камеру это сделают. Всё засняли, - сказал Лукашенко, пояснив. - Против государственных служащих, особенно против работников прокуратуры, и даже на судей уже покатили".
В общей сложности задержаны семь человек. Восьмой, таким образом, считается сбежавшим. Как считает Александр Лукашенко, в скором времени доставят и этого фигуранта.

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