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Лукашенко раскрыл переговоры оппозиции и назвал Тихановскую "лохушкой"

27 ноября 2020, 22:25  •  111 • Политика
Александр Лукашенко. Фото:Андрей Стасевич/БелТА/ТАСС
Глава РБ не стал выбирать выражения "помягче"
Александр Лукашенко сегодня нелестно выразился в адрес экс-кандидата на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской, публично назвав оппозиционерку и ее соратник "лохушками".
Во время встречи с врачами, действующий президент РБ заявил, что сотрудникам спецслужб удалось узнать, о чем говорила "беглая" оппозиция во время закрытой конференции.
"И вот там Светлана говорит: "Мужики, ну что вы от меня требуете, вы же понимаете, что я ничего не решаю", – процитировал Александр Григорьевич свою соперницу.
После этого Батька добавил, что он прекрасно понимает, что Тихановская ничего не решает, ведь западные страны убедили и ее, и самих себя, что выборы в РБ были сфальсифицированы, а оппозиционерка теперь в это верит, передает телеграм-канал "Пул Первого". Однако экс-кандидат в президенты, по мнению Лукашенко, не более, чем просто "имя".
Ранее глава РБ заявил, что откажется от поста президента при новой Конституции. Лукашенко также подчеркнул, что не допустит того, чтобы при принятии нового закона, кто-то "сфабриковал" результаты последующих выборы.

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