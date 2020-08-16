Лукашенко раскрыл беспрецедентное соглашение с Путиным: "При первом же нашем запросе…"

Белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе заседания в Центре стратегического управления в оборонном ведомстве республики рассказал об итогах своей беседы с российским коллегой Владимиром Путиным по поводу происходящего в Белоруссии.

Глава государства подчеркнул, что Москва готова поддержать Минск в случае возникновения серьёзных угроз нацбезопасности страны, сообщает репортёр "БелТА".

Мы с ним договорились: при первом же нашем запросе будет оказана всесторонняя помощь по обеспечению безопасности Республики Беларусь, - отметил Лукашенко.

Он добавил, что у них с Путиным прошло обстоятельное обсуждение ситуации в Белоруссии. Лукашенко также сослался на соглашение с Россией в рамках ОДКБ и Союзного государства, которое также включает военную помощь.