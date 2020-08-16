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Лукашенко раскрыл беспрецедентное соглашение с Путиным: "При первом же нашем запросе…"

16 августа 2020, 15:25  •  177 • Политика
Александр Лукашенко раскрыл суть соглашения с Владимиром Путиным по ситуации в Белоруссии. "При первом же нашем запросе будет оказана всесторонняя помощь по обеспечению безопасности", - объявил глава государства.
Белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе заседания в Центре стратегического управления в оборонном ведомстве республики рассказал об итогах своей беседы с российским коллегой Владимиром Путиным по поводу происходящего в Белоруссии.
Глава государства подчеркнул, что Москва готова поддержать Минск в случае возникновения серьёзных угроз нацбезопасности страны, сообщает репортёр "БелТА".
Мы с ним договорились: при первом же нашем запросе будет оказана всесторонняя помощь по обеспечению безопасности Республики Беларусь, - отметил Лукашенко.
Он добавил, что у них с Путиным прошло обстоятельное обсуждение ситуации в Белоруссии. Лукашенко также сослался на соглашение с Россией в рамках ОДКБ и Союзного государства, которое также включает военную помощь.

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