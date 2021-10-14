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Лукашенко ради власти готов плавать по команде Путина - Цепкало

14 октября 2021, 15:05  •  134 • Политика
Фото: kremlin.ru
Оппозиционер призвал отказаться от переговоров с президентом Белоруссии
Валерий Цепкало уверен, что многолетние переговоры с президентом Александром Лукашенко не принесли никаких результатов. Он призвал оппозиционных политиков отказаться от этой идеи. Ярый противник белорусского режима рассказал, на что готов глава государства ради сохранения власти.
Цепкало подчеркнул, что Лукашенко уже 27 лет соглашается на переговоры. Президента Белоруссии, по мнению оппозиционера, полностью устраивает эта ситуация, пока выполняется одно условие – он сохраняет пост главы государства. Политик не сомневается, что Лукашенко готов на любые действия, только чтобы остаться в своем кресле. 
"[Лукашенко] готов что угодно делать: танцевать, играть на баяне, плавать по команде Путина. Он все готов делать только ради того, чтобы оставаться у власти", – заявил Цепкало. 
Он подчеркнул, что оппозиция должна делать реальные шаги, чтобы "вернуть власть" белорусскому народу. По словам политика, только эта цель должна лежать в основе любых переговоров. 
Напомним, ранее Цепкало обвинил Лукашенко в контрабанде. Оппозиционер отметил, что власти Белоруссии ввозят в Россию европейские санкционные товары под видом продукции отечественных производителей. 
Его политический соратник, основатель НАУ Павел Латушко уверен, что Александр Лукашенко захватил власть в Белоруссии. Экс-министр культуры РБ раскритиковал президента за новое уголовное дело, возбужденное против него и Светланы Тихановской. 

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