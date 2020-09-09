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Лукашенко "слил" триллионы Путина? "Сенсацию" экс-адвоката Трампа прокомментировал Песков
09 сентября 2020, 01:25 • 49 • Политика
"Сенсацию" от экс-адвоката Дональда Трампа об Александре Лукашенко, который якобы "слил" в разговоре с президентом США информацию о "триллионах" Владимира Путина, прокомментировал Дмитрий Песков. Он назвал описываемые в книге Майкла Коэна "факты" всего лишь уткой для привлечения внимания.
Во вторник, 8 сентября, состоялся релиз книги "Предатель: реальная история Майкла Коэна, бывшего личного адвоката президента Дональда Трампа".
В ней есть упоминание и о российском президенте Владимире Путине. Автор, в частности, приводит разговор американского лидера с белорусским коллегой Александром Лукашенко.
Утверждается, что последний сказал главе Белого дома, что у него нет миллиардов, в то время как у Путина якобы есть даже триллионы. По словам Коэна, об этой беседе ему рассказал лично Трамп.
Эту "сенсацию" для "РИА Новости" прокомментировал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что описываемые экс-адвокатом президента США "факты" не соответствуют действительности.
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