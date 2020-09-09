Лукашенко "слил" триллионы Путина? "Сенсацию" экс-адвоката Трампа прокомментировал Песков

Во вторник, 8 сентября, состоялся релиз книги "Предатель: реальная история Майкла Коэна, бывшего личного адвоката президента Дональда Трампа".

В ней есть упоминание и о российском президенте Владимире Путине. Автор, в частности, приводит разговор американского лидера с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Утверждается, что последний сказал главе Белого дома, что у него нет миллиардов, в то время как у Путина якобы есть даже триллионы. По словам Коэна, об этой беседе ему рассказал лично Трамп.

Эту "сенсацию" для "РИА Новости" прокомментировал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что описываемые экс-адвокатом президента США "факты" не соответствуют действительности.